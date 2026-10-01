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Zopf auf Flugzeug

Haaland verklagt norwegische Fluglinie

OR
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Ein norwegischer Fußballspieler im roten Trikot reagiert während eines Spiels im Stadion.
© Getty Images
Kurioser Rechtsstreit um Erling Haalands berühmte Frisur: Der norwegische Fußballstar und seine Vermarktungsagentur York Promotions haben die Fluggesellschaft Norwegian verklagt. Anlass ist eine Werbekampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft.
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Norwegian hatte in sozialen Netzwerken ein Bild veröffentlicht, auf dem einem Flugzeug der markante blonde Zopf Haalands angefügt war. Dazu schrieb die Airline: "We’ve never looked more Norwegian" – "Wir sahen noch nie norwegischer aus". Die Beiträge auf Instagram und TikTok wurden inzwischen gelöscht.

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Haalands Anwalt Thomas Hagen wirft der Fluggesellschaft eine unerlaubte Nutzung des Erscheinungsbildes seines Mandanten vor. "Die Klage betrifft die rechtswidrige Ausnutzung von Haalands Erkennungsmerkmalen durch Norwegian bei der Vermarktung von Flugtickets während der Fußball-WM", sagte Hagen der norwegischen Zeitung "VG". Darin liege ein Verstoß gegen das Werberecht.

Ein Flugzeug mit blondem Pferdeschwanz, montiert auf seine Nase, steht auf dem Rollfeld.
Um diese Werbung geht es © Instagram

Die Klage wurde beim Bezirksgericht Oslo eingereicht. Ein erster virtueller Termin zwischen den Parteien ist für den 9. Oktober angesetzt.

Norwegian reagierte mit Unverständnis. Sprecher Eivind Hammer Myhre erklärte, man stehe dem Vorgehen "verständnislos gegenüber". Die Airline habe lediglich die norwegische Nationalmannschaft unterstützen wollen. "Es ist schade, dass die Anfeuerungen nun mit einer Klage beantwortet wurden", sagte Myhre. Gleichzeitig hoffe Norwegian weiterhin auf "einen vernünftigen Dialog".

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