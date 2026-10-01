Rangnicks Millionen-Boom! ÖFB-Stars explodieren im Wert

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Beim ÖFB-Team tut sich nicht nur auf dem Platz einiges. Auch bei den Marktwerten schießen mehrere junge Nationalspieler nach oben. Fünf Teamspieler bis 23 Jahre haben innerhalb eines Jahres gemeinsam um 19 Millionen Euro zugelegt – ein Plus von satten 48,1 Prozent.

Christian Zawieschitzky, Paul Wanner, Nikolas Veratschnig, Lukas Jungwirth und Carney Chukwuemeka kamen zum Vergleichsstichtag vor einem Jahr gemeinsam auf 39,5 Millionen Euro. Inzwischen taxiert Transfermarkt das Quintett auf 58,5 Millionen.

Zawieschitzky legt sieben Millionen zu

Den größten Sprung innerhalb dieser Gruppe macht Christian Zawieschitzky. Der erst 19-jährige Keeper steigt von einer auf acht Millionen Euro – ein Plus von sieben Millionen.

Paul Wanner legt von 18 auf 22 Millionen Euro zu. Nikolas Veratschnig klettert von 1,5 auf fünf Millionen, Lukas Jungwirth von einer auf 3,5 Millionen. Carney Chukwuemekas Marktwert steigt von 18 auf 20 Millionen Euro.

Besonders bemerkenswert ist der Anteil der jungen Spieler am gesamten Wertzuwachs des ÖFB-Kaders.

Für 26 der ursprünglich 27 für den aktuellen Nations-League-Lehrgang nominierten Spieler ist ein sauberer Jahresvergleich möglich. Gemeinsam waren sie zum Vergleichsstichtag 223,2 Millionen Euro wert. Aktuell sind es 256,7 Millionen.

Das macht einen Zuwachs von 33,5 Millionen Euro oder 15 Prozent. Allein die fünf jungen Aufsteiger liefern davon 19 Millionen – und damit 56,7 Prozent des gesamten Nettozuwachses.

Markovic macht 30-fachen Sprung

Noch nicht einmal eingerechnet ist Vasilije Markovic. Für den 18-Jährigen liegt zum Stichtag 1. Oktober 2025 noch kein Transfermarkt-Wert vor, weshalb er im Jahresvergleich fehlt.

Seine Entwicklung ist dennoch spektakulär: Bei seiner ersten Bewertung im Dezember 2025 wurde Markovic mit 200.000 Euro taxiert. Inzwischen sind es sechs Millionen – das Dreißigfache.

Gemeinsam kommen die sechs ÖFB-Spieler bis einschließlich 23 Jahre damit bereits auf einen Marktwert von 64,5 Millionen Euro.

Kader: ursprüngliche 27-Mann-Nominierung; Marktwerte: Transfermarkt-Schätzwerte. Vergleich jeweils letzter verfügbarer Wert am/vor 1.10.2025 bzw. 1.10.2026. © Daten: Transfermarkt

Affengruber ist der größte Gewinner

Den größten absoluten Sprung im gesamten Kader macht allerdings ein anderer: David Affengruber.

Zum Vergleichsstichtag wurde der heute 25-Jährige noch mit fünf Millionen Euro bewertet. Aktuell sind es 20 Millionen – ein Plus von 15 Millionen Euro.

Bei der Einordnung ist der Stichtag entscheidend: Bereits am 2. Oktober 2025 erhöhte Transfermarkt Affengrubers Wert auf 7,5 Millionen Euro. Die Vervierfachung von fünf auf 20 Millionen gilt deshalb exakt für den gewählten Vergleich zum 1. Oktober.

Der gesamte ursprünglich nominierte 27-Mann-Kader kommt aktuell auf 262,7 Millionen Euro.

Ein österreichischer Rekord ist das allerdings nicht. Der rekonstruierte EM-Kader von 2021 brachte es auf 320,1 Millionen Euro.

Bei sämtlichen Zahlen handelt es sich um Schätzwerte von Transfermarkt und nicht um tatsächliche Ablösesummen. Der Trend innerhalb des aktuellen ÖFB-Kaders ist dennoch deutlich: Vor allem die junge Generation hat innerhalb eines Jahres kräftig an Marktwert gewonnen.