Ballon d’Or: Yamal setzt Kane plötzlich unter Druck

Harry Kane greift nach dem Ballon d’Or. Doch auf den letzten Metern schießt ausgerechnet Lamine Yamal nach oben.

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Das Rennen um die wichtigste individuelle Auszeichnung im Fußball spitzt sich zu. Bayern-Torjäger Harry Kane gehört neben Barcelona-Juwel Lamine Yamal und Kylian Mbappé zu den großen Anwärtern auf den Ballon d’Or 2026. Kurz vor Ende der Abstimmung kam allerdings Bewegung ins Rennen.

Auf Wett- und Prognosemärkten legte Yamal plötzlich deutlich zu. Die spanische "Marca" spricht von einem "spektakulären Comeback" des 19-Jährigen. Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano machte auf die Bewegung bei Prognosemärkten wie Polymarket aufmerksam.

Yamal macht plötzlich Boden gut

Kane war dort über längere Zeit stark eingeschätzt worden. Auf den letzten Metern rückte Yamal jedoch deutlich näher.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Barcelona-Star tatsächlich mehr Stimmen bekommen hat. Die Bewegungen auf Wett- und Prognosemärkten zeigen lediglich, wie dort die Chancen der Kandidaten eingeschätzt werden. Auf das tatsächliche Wahlergebnis lassen sie keinen sicheren Rückschluss zu.

Die Stimmen sind bereits abgegeben. Jetzt wird ausgezählt.

Lamine Yamal holte auf den letzten Metern gewaltig auf. © IMAGO/AgenciaLOF

Kane patzt im direkten Duell

Zusätzliche Würze bekam das Rennen zuletzt durch das direkte Aufeinandertreffen der beiden Stars.

Beim 3:2 Spaniens gegen England trafen sowohl Yamal als auch Kane. Der Bayern-Torjäger ließ allerdings auch eine große Chance liegen: Kane verschoss einen Elfmeter – erstmals seit 2022 im Trikot der Three Lions.

Ob die Partie überhaupt noch Einfluss auf einzelne Stimmabgaben hatte, ist nicht bekannt. Entscheidend sind ohnehin die Leistungen über den gesamten Bewertungszeitraum.

Entscheidung am 26. Oktober

Über den Ballon d’Or entscheiden 100 Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste. Jeder Wahlberechtigte reiht zehn Spieler, die entsprechend ihrer Platzierung Punkte erhalten.

Für Kane und Yamal heißt es jetzt warten. Am 26. Oktober wird in London enthüllt, wer sich die begehrte Trophäe schnappt – und ob Yamals spätes Hoch auf den Prognosemärkten tatsächlich ein Vorzeichen war.