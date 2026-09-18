Ballon-d’Or-Wirbel: Yamal schießt gegen Kanes Tor-Wahnsinn

Barça-Superstar stellt Torrekorde vor der Wahl infrage

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80 Tore und trotzdem kein Ballon d’Or. Mit einer brisanten Ansage mischt sich Barcelona-Star Lamine Yamal in die Debatte um die begehrteste Einzelauszeichnung des Fußballs ein. Seine Aussagen stehen im direkten Gegensatz zu Harry Kanes jüngstem Verweis auf seine 73 Saisontore. Der Bayern-Stürmer wird von Yamal allerdings nicht namentlich genannt.

Yamal: Tore allein reichen nicht

Im Interview mit Movistar erklärt der 19-Jährige, warum für ihn weder Trefferzahlen noch gewonnene Titel automatisch über den Ballon d’Or entscheiden sollten.

"Ich denke, der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt. Nicht an einen Spieler, der 80 Tore geschossen hat, denn wenn du 80 Tore schießt, bekommst du dafür den 'Torschützenkönig'-Award. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die die Leute nicht verstehen."

Yamal will die individuelle Klasse stärker gewichtet sehen. Entscheidend sei jener Fußballer, dessen außergewöhnliche Fähigkeiten beim Zuschauen sofort erkennbar seien. Der Preis müsse an den Besten gehen, nicht automatisch an den erfolgreichsten Torjäger oder Titelsammler.

Tormaschine Harry Kane ist zum achten Mal nominiert. © IMAGO/Fussball-News Saarland

Der Barça-Star macht zugleich keinen Hehl aus seinen eigenen Ambitionen. "Ich denke, in diesem Jahr hätte ich den Ballon d’Or verdient", erklärte er. Im selben Interview bezeichnete er sich und Kylian Mbappé als die beiden besten Spieler der Welt.

Kane hält mit 73 Toren dagegen

Harry Kane hatte gegenüber Marca zuletzt eine andere Perspektive auf die Wahl geliefert. Der Bayern-Torjäger verwies auf seine erfolgreichste Saison, das Double mit den Münchnern und seine außergewöhnliche Trefferbilanz.

"Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die letzte Saison unglaublich war, sowohl persönlich als auch als Mannschaft. Es war mit Abstand die beste Saison meines Lebens. Es stimmt, dass 73 Tore – die zweithöchste Ausbeute in der Geschichte – für sich sprechen."

INFOBOX: Ballon d’Or 2026 Der Ballon d’Or wird am 26. Oktober 2026 in London verliehen. Für die Auszeichnung als Weltfußballer stehen 30 Spieler zur Wahl. Unter den diesjährigen Kandidaten hält Lionel Messi mit 17 Nominierungen den Rekord. Nur Cristiano Ronaldo wurde in der Geschichte des Preises öfter nominiert (18-mal). Kylian Mbappé steht zum neunten Mal auf der Liste, Bayern-Stürmer Harry Kane zum achten Mal und Lamine Yamal zum dritten Mal. Über die Vergabe entscheiden internationale Journalisten.

Der 33-Jährige erzielte 36 Bundesliga-Tore, gewann den Goldenen Schuh Europas und erreichte mit Bayern das Halbfinale der Champions League. Einen Anspruch auf den Ballon d’Or formulierte er dennoch nicht.

"Ich bin stolz, zusammen mit meinen Teamkollegen nominiert zu sein, aber es liegt nicht in meiner Hand und hängt von den Wählern ab."

Auch Kylian Mbappé ist überzeugt: "Keiner hatte eine bessere Saison." © Getty Images

Auch Mbappé hatte zuletzt öffentlich für sich geworben: "Es gibt keinen einzigen Spieler, der eine bessere Saison hatte als ich."