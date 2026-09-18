Sturm will Top-Bilanz in Salzburg ausbauen

Steirer sind vor Hit am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) seit sechs Spielen in der RB-Arena ungeschlagen.

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Am siebenten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga steigt in Wals-Siezenheim der absolute Schlager. Die Steirer reisen mit extrem viel Selbstvertrauen an. Sturm Graz ist in der Liga seit sechs Duellen gegen Salzburg ungeschlagen. Drei Siege und drei Unentschieden gab es in dieser Serie.

In 7 Spielen immer ein Treffer

Eine solche Erfolgsstrecke gelang den Grazern in der gesamten Red-Bull-Ära seit 2005 noch nie und zuletzt vor fast drei Jahrzehnten in den späten Neunzigern. Dazu kommt, dass Sturm in den vergangenen sieben Auswärtsspielen in der Red Bull Arena immer mindestens ein Tor erzielen konnte.

RB hat gefährlichste Offensive

Die Salzburger ihrerseits liegen mit 14 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl ist in den ersten sechs Bundesligaspielen ungeschlagen geblieben und stellt damit als einziger Klub der Liga noch eine weiße Weste. Zu Hause sind die Bullen eine echte Macht: In acht der letzten neun Spielzeiten feierten die Salzburger zum Auftakt drei Heimsiege in Serie. Mit bereits zehn erzielten Toren in den ersten drei Heimspielen stellt Salzburg die gewohnt gefährliche Offensive.

Röhl: "Keine Ausreden"

In dieser Partie treffen die beiden jüngsten Mannschaften der Liga aufeinander. Der Startelf-Schnitt liegt bei den Salzburgern bei knapp 23 Jahren und bei den Grazern bei gut 24 Jahren. Aufgrund der hohen Belastung rotieren beide Cheftrainer regelmäßig. Salzburg-Coach Danny Röhl betont vor dem Duell die hohe Qualität in der Breite: "Wir haben eine sehr, sehr gute Tiefe im Kader. Wenn du alle drei Tage spielst, brauchst du das auch. Wir freuen uns, dass wir am Sonntag wieder spielen dürfen. Wir wollen diesen vollen Kalender, da gibt es auch keine Ausreden."