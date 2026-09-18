LASK ist für Ex-Coach Schopp der Titelfavorit

Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es zum brisanten Wiedersehen zwischen Markus Schopp und den Linzern.

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Am 7. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der Profertil Arena zum echten Härtetest. Der TSV Egger Glas Hartberg empfängt den amtierenden Meister und Cupsieger LASK.

Die Oststeirer präsentieren sich vor dem Duell mit breiter Brust. Nach drei ungeschlagenen Ligaspielen in Serie und dem spektakulären 3:2-Heimsieg gegen die SV Oberbank Ried schielen die Hartberger auf den nächsten Dreier. Zwei Heimsiege hintereinander gelang dem Klub zuletzt im November 2025. Ganz anders die Stimmungslage beim LASK: Nach der knappen 1:2-Auswärtspleite gegen Sturm Graz brennen die Linzer Athletiker auf Wiedergutmachung.

LASK mit guter Bilanz gegen Hartberg

Ein gutes Omen für die Gäste: Unter Trainer Dietmar Kühbauer hat der LASK in 33 Bundesliga-Auswärtsspielen noch nie zwei Niederlagen am Stück kassiert. Zudem entpuppte man sich für Hartberg zuletzt als echter Angstgegner, denn der LASK blieb in den letzten zehn direkten Bundesliga-Duellen komplett ungeschlagen.

Vor allem in Sachen Effizienz prallen zwei Welten aufeinander. Die Linzer kommen in der laufenden Saison bereits auf 31 herausgespielte Großchancen und stellen damit die gefährlichste Offensive hinter Red Bull Salzburg. Die Steirer hingegen verzeichnen mit bisher nur sieben Großchancen zwar den Tiefstwert der Liga, nützen diese aber eiskalt aus: Überragende 57 Prozent ihrer Top-Chancen landeten im Netz – absolut kein anderes Liga-Team agiert vor dem Tor so effizient.

Schopp lobt und will überraschen

Trotz der klaren Favoritenrolle des Gegners geben sich die Gastgeber alles andere als kampflos. TSV-Cheftrainer Markus Schopp, der bis April 2025 LASK-Trainer war, schätzt die Ausgangslage vor dem Kracher wie folgt ein: "Mit dem LASK wartet nicht nur der amtierende Meister und Cupsieger, sondern der Topfavorit auf den Titel in dieser Saison. Trotzdem freuen wir uns extrem auf dieses Spiel. Denn wir sind der Meinung, dass auch der LASK noch seine Themen hat, und genau darauf sind wir vorbereitet und versuchen, das für uns zu nutzen. Wir möchten die Chance nutzen, ein gutes Spiel abzuliefern und die drei Punkte in Hartberg zu lassen."