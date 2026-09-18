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Mit Thorsten Fink

Pariasek packt über legendäres Skandal-Interview aus

SR
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Zwei Moderatoren mit ORF-Mikrofonen führen ein Interview im Fußballstadion.
© ORF
"Sie müssen mir die Regeln nicht erklären. Sie kommen aus dem Skisport"
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Rainer Pariasek kann auf eine lange Karriere beim ORF zurückblicken. Immer wieder kam es dabei auch zu Interviews, die viral gingen und mittlerweile Kultstatus haben. Vielen Fans bleibt vor allem das Interview mit dem damaligen Austria-Trainer Thorsten Fink 2017 in Erinnerung.

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Fink tobte damals im ORF nach einer bitteren Niederlage gegen Salzburg. „Wir haben durch ein Abseitstor verloren“, tobte er. Als Pariasek versuchte, ihm das Gegenteil zu beweisen, kam es zum Eklat.

„Sie müssen mir die Regeln nicht erklären. Sie kommen aus dem Skisport“, pöbelte er und sprach dem Gegenüber die Fußball-Kompetenz ab: „Sie haben keine Ahnung. Wenn ich Euch (Anm.: Pariasek und Experte Peter Hackmair) schon hier sehe, habe ich immer ein schlechtes Gefühl.“

Pariasek selbst sprach nun neun Jahre später im Max Fahler Podcast über das Skandal-Interview. „Ich hab schon gemerkt, wo Fink gekommen ist, dass er richtig geladen ist“, so der ORF-Kultmoderator. Als Pariasek dem Austria-Trainer dann immer wieder widersprach, entgleiste das Interview völlig, ehe sich Fink zum legendären Sager: „Sie kommen ja aus dem Skisport.“ hinreißen ließ.

Pariasek entschloss sich aber dennoch, das Interview fortzusetzen. „Und das hat dann natürlcih einige Wllen geschlagen“, schmulzelt der ORF-Moderator.

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