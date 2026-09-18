oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Grand Prix verlegt

Darum findet das nächste Formel-1-Rennen an einem Samstag statt

Ein Formel-1-Rennwagen fährt beim Großen Preis von Aserbaidschan vor historischer Stadtmauer in Baku.
© AFP
Die Formel 1 weicht beim Großen Preis von Aserbaidschan 2026 vom gewohnten Rennkalender ab.
OE24 auf Google bevorzugen

Statt am Sonntag wird das Rennen in Baku bereits am Samstag, 26. September, ausgetragen. Grund für die ungewöhnliche Terminierung ist ein nationaler Feiertag am darauffolgenden 27. September.

Auch interessant

F1-Hammer! Alpine schlägt bei Mercedes zu

Spielberg lockt MotoGP-Fans mit Mega-Spektakel

Verstappen siegt wieder! F1-Star rast von Platz 101 zum Sieg

An diesem Tag erinnert Aserbaidschan an die Gefallenen des zweiten Krieges um Bergkarabach, der am 27. September 2020 begann. Um eine Überschneidung mit dem Gedenktag zu vermeiden, hatten der lokale Veranstalter und Regierungsstellen frühzeitig um eine Verlegung des Rennens gebeten. Die FIA bestätigte die Änderung bereits im vergangenen Jahr.

Erstes Training schon am Donnerstag

Mit dem Rennen verschiebt sich auch das gesamte Wochenende um einen Tag nach vorne. Die Medienrunden finden bereits am Mittwoch statt. Am Donnerstag stehen die ersten beiden Trainings auf dem Programm, am Freitag folgen das dritte Training und das Qualifying. Der Start zum Grand Prix erfolgt am Samstag um 13.00 Uhr deutscher Zeit.

Der Baku City Circuit ist seit 2016 Bestandteil des Formel-1-Kalenders und zählt mit seinen langen Geraden und engen Kurven zu den markanten Stadtkursen der Saison.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verstappen siegt wieder! F1-Star rast von Platz 101 zum Sieg

Darum findet das nächste Formel-1-Rennen an einem Samstag statt

Marquez gegen Martin: Gipfeltreffen am Red-Bull-Ring

KTM-Drama in Spielberg – Martin gewinnt Sprint

F1-Hammer! Alpine schlägt bei Mercedes zu

MotoGP-Hammer in Spielberg: WM-Krimi soll Fan-Schwund stoppen

Spielberg lockt MotoGP-Fans mit Mega-Spektakel

Tausendstel-Krimi in Spielberg: Martin auf Pole

Spielberg: Fan-Liebling Toprak hofft auf schlechtes Wetter

F1-Kalender 2027! Zehn Sprints, Monaco-Hammer und Spielberg-Termin stehen