Darum findet das nächste Formel-1-Rennen an einem Samstag statt

Die Formel 1 weicht beim Großen Preis von Aserbaidschan 2026 vom gewohnten Rennkalender ab.

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Statt am Sonntag wird das Rennen in Baku bereits am Samstag, 26. September, ausgetragen. Grund für die ungewöhnliche Terminierung ist ein nationaler Feiertag am darauffolgenden 27. September.

An diesem Tag erinnert Aserbaidschan an die Gefallenen des zweiten Krieges um Bergkarabach, der am 27. September 2020 begann. Um eine Überschneidung mit dem Gedenktag zu vermeiden, hatten der lokale Veranstalter und Regierungsstellen frühzeitig um eine Verlegung des Rennens gebeten. Die FIA bestätigte die Änderung bereits im vergangenen Jahr.

Erstes Training schon am Donnerstag

Mit dem Rennen verschiebt sich auch das gesamte Wochenende um einen Tag nach vorne. Die Medienrunden finden bereits am Mittwoch statt. Am Donnerstag stehen die ersten beiden Trainings auf dem Programm, am Freitag folgen das dritte Training und das Qualifying. Der Start zum Grand Prix erfolgt am Samstag um 13.00 Uhr deutscher Zeit.

Der Baku City Circuit ist seit 2016 Bestandteil des Formel-1-Kalenders und zählt mit seinen langen Geraden und engen Kurven zu den markanten Stadtkursen der Saison.