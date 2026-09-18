Transfer-Beben bei Bayern: Liverpool lockt mit Monsterdeal

Reds bringen gleich drei Superstars für den Franzosen ins Spiel.

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Ein Transfer, der den europäischen Fußball erschüttern würde: Michael Olise zum FC Liverpool, Florian Wirtz im Gegenzug zum FC Bayern. Ein Bericht aus England bringt die beiden Offensivstars mit einem spektakulären Geschäft in Verbindung. Auch zwei weitere Liverpool-Profis sollen dabei eine Rolle spielen.

Laut Indykaila News sollen Bayern und Liverpool über einen Wechsel des 24-jährigen Franzosen sprechen. Das Portal beruft sich auf Quellen aus dem Umfeld der Reds. Demnach seien in den Gesprächen auch die Namen Florian Wirtz, Cody Gakpo und Rio Ngumoha gefallen. Verschiedene Modelle für einen möglichen Transfer stünden zur Debatte.

Olise selbst soll einem Wechsel nach Anfield positiv gegenüberstehen. Offiziell bestätigt sind die kolportierten Gespräche nicht.

Ausgerechnet Wirtz taucht im Transfer-Poker auf

Die Personalie Wirtz verleiht dem Gerücht zusätzliche Brisanz. Bayern hatte lange um den deutschen Nationalspieler geworben, ehe sich dieser für Liverpool entschied. Nun könnte sein Name im Zusammenhang mit einem möglichen Olise-Transfer erneut auf der Münchner Agenda landen.

Cody Gakpo und Florian Wirtz könnten Teil eines Supertransfers sein. © Getty Images

Welche Rolle Wirtz, Gakpo und Ngumoha in einem solchen Geschäft konkret spielen könnten, bleibt offen. Olise steht bei Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel enthält sein Arbeitspapier nicht.

Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt gegenüber Sport BILD den Zeitplan für Gespräche über eine mögliche Verlängerung skizziert: "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht."

»Sonst werde ich am Ende noch massakriert«

Während in England über seine Zukunft spekuliert wird, hat Olise auf dem Rasen ganz andere Sorgen. Wie L’Équipe berichtet, fordert der Bayern-Star von den Schiedsrichtern mehr Schutz vor der harten Gangart seiner Gegenspieler.

Beim 0:0 auf Schalke soll der Franzose nach einem ausgebliebenen Pfiff Schiedsrichter Schröder zur Rede gestellt haben. Die Diskussion wurde dem Bericht zufolge so hitzig, dass Harry Kane seinen Mitspieler vom Unparteiischen wegführte, um eine mögliche Gelbe Karte zu verhindern.

Olises Ansage an den Schiedsrichter: "Sie müssen konsequenter sein, sonst werde ich am Ende noch massakriert."