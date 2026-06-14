Aufregung im ZDF- Fernsehgarten: "Bergdoktor" Hans Sigl ausgebuht

Mit seinen Aussagen im Fernsehgarten hat Schauspieler Hans Sigl das deutsche Publikum gegen sich aufgebracht. Er drückt im Ernstfall nämlich der österreichischen Elf die Daumen.

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Der beliebte "Bergdoktor"-Star Hans Sigl unterstützte Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag als Co-Moderator bei einer großen Fußballparty auf dem Lerchenberg. Kiewel, die im DFB-Trikot die Bühne betrat, nahm den Österreicher direkt in die Mangel und wollte wissen, für wen sein Herz schlägt. Da er in Deutschland lebt und arbeitet, gab er sich diplomatisch: "Es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust". In der Vorrunde wolle er für Deutschland jubeln, was das Publikum zunächst freute.

Ansage von Hans Sigl

Hans Sigl und Andrea Kiewel © ZDF

Doch dann sprach der Schauspieler über die KO-Runde. Falls die beiden Teams aufeinandertreffen sollten, schlage sein Herz natürlich für Österreich. Er legte direkt nach: "Und wir werden euch liebevoll nach Hause schicken." Für diese harten Worte kassierte er prompt tosende Buh-Rufe vom enttäuschten Fernsehgarten-Publikum.

Keine Ahnung im Fernsehgarten

Um die Situation auf der Bühne zu entschärfen, stellte Andrea Kiewel eine entscheidende Frage. Sie wollte wissen, ob ein direktes Match vor dem Finale überhaupt möglich sei. Nach kurzem Fachsimpeln mussten jedoch beide offenbaren, dass sie keine Ahnung haben. Dem Publikum reichte diese Nicht-Antwort für eine schnelle Versöhnung.