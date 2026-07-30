ORF-Star Conny Kreuter verrät Baby-Namen

Kurz vor dem Schritt in den Mutterschutz lüftet ORF-Sonnenschein Conny Kreuter das wohl süßeste Geheimnis ihrer Schwangerschaft!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Countdown läuft, und bei der beliebten "Dancing Stars"-Profitänzerin bricht der finale Endspurt an! Während die 40-Jährige ihre Fans schon seit Monaten regelmäßig mit traumhaften Kugelbauch-Updates verwöhnt, überrascht sie nun mit einer besonders emotionalen Enthüllung.

Zu einem stimmungsvollen Schnappschuss des nächtlichen Himmels mit einem majestätisch leuchtenden Vollmond teilt Kreuter poetische Zeilen, die mitten ins Herz treffen: "Nach dir habe ich mein Mädchen benannt. Du schöne, strahlende Lichtbringerin. Luna." Ganz ohne großes Spektakel, sondern wunderbar leise hat die werdende Mama damit den Namen ihrer ungeduldig erwarteten Tochter verraten: Die kleine Luna wird schon bald ihr Leben bereichern!

Mit diesem süßen Posting enthüllte Conny Kreuter den Babynamen © Instagram

Das Wunder nach dem Schmerz

Für die sympathische Moderatorin und Tänzerin ist die Schwangerschaft alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das kleine Mädchen ist ihr allererstes Kind – und ein echtes Regenbogenbaby. Nachdem Conny Kreuter im vergangenen Jahr den bitteren Verlust einer Fehlgeburt verkraften musste, grenzt das neue Familienglück an ein kleines Wunder.

Dass der Name "Luna" – die Mondgleiche und Lichtbringerin – somit eine ganz tiefgründige, heilende Bedeutung für die Tänzerin trägt, rührt ihre Community zu Tränen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Baby-Countdown läuft!

Allzu lange wird die kleine Prinzessin wohl auch gar nicht mehr auf sich warten lassen. Die Vorbereitungen für die Ankunft des Promi-Nachwuchses laufen auf Hochtouren, und die Mama schaltet schweren Herzens einen Gang zurück.

"Heute war mein letztes Coaching vor dem Mutterschutz", kündigte Kreuter stolz im Netz an. Die Tanzschuhe und das Mikrofon werden also vorerst an den Nagel gehängt, um Platz für Windeln und Babyfläschchen zu machen. Die Vorfreude auf die kleine Luna könnte bei der Wienerin jedenfalls kaum größer sein!