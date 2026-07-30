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ORF-Star Conny Kreuter verrät Baby-Namen

Conny Kreuter
© TZOe Kernmayer
Kurz vor dem Schritt in den Mutterschutz lüftet ORF-Sonnenschein Conny Kreuter das wohl süßeste Geheimnis ihrer Schwangerschaft!
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Der Countdown läuft, und bei der beliebten "Dancing Stars"-Profitänzerin bricht der finale Endspurt an! Während die 40-Jährige ihre Fans schon seit Monaten regelmäßig mit traumhaften Kugelbauch-Updates verwöhnt, überrascht sie nun mit einer besonders emotionalen Enthüllung.

Zu einem stimmungsvollen Schnappschuss des nächtlichen Himmels mit einem majestätisch leuchtenden Vollmond teilt Kreuter poetische Zeilen, die mitten ins Herz treffen: "Nach dir habe ich mein Mädchen benannt. Du schöne, strahlende Lichtbringerin. Luna." Ganz ohne großes Spektakel, sondern wunderbar leise hat die werdende Mama damit den Namen ihrer ungeduldig erwarteten Tochter verraten: Die kleine Luna wird schon bald ihr Leben bereichern!

Stadt bei Nacht mit beleuchteten Gebäuden, hellem Vollmond und Text über Babynamen.
Mit diesem süßen Posting enthüllte Conny Kreuter den Babynamen © Instagram

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Das Wunder nach dem Schmerz

Für die sympathische Moderatorin und Tänzerin ist die Schwangerschaft alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das kleine Mädchen ist ihr allererstes Kind – und ein echtes Regenbogenbaby. Nachdem Conny Kreuter im vergangenen Jahr den bitteren Verlust einer Fehlgeburt verkraften musste, grenzt das neue Familienglück an ein kleines Wunder.

Dass der Name "Luna" – die Mondgleiche und Lichtbringerin – somit eine ganz tiefgründige, heilende Bedeutung für die Tänzerin trägt, rührt ihre Community zu Tränen.

Der Baby-Countdown läuft!

Allzu lange wird die kleine Prinzessin wohl auch gar nicht mehr auf sich warten lassen. Die Vorbereitungen für die Ankunft des Promi-Nachwuchses laufen auf Hochtouren, und die Mama schaltet schweren Herzens einen Gang zurück.

"Heute war mein letztes Coaching vor dem Mutterschutz", kündigte Kreuter stolz im Netz an. Die Tanzschuhe und das Mikrofon werden also vorerst an den Nagel gehängt, um Platz für Windeln und Babyfläschchen zu machen. Die Vorfreude auf die kleine Luna könnte bei der Wienerin jedenfalls kaum größer sein!

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