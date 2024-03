Trattoria Martinelli zahlt Stadt-Kapital zurück

In der Corona-Pandemie stieg die Stadt Wien mit "Stolz auf Wien" bei Luigi Barbaros Trattoria Martinelli befristet mit Kapital ein - jetzt hat die Familie Barbaro frühzeitig die Genussrechte der Stadt zurückgekauft.

Erfolg. Seit Sommer 2020 unterstützt die Initiative „Stolz auf Wien“ Unternehmen in Wien, die aufgrund der Pandemie und in der Folge weiterhin angespannten Lage in Schwierigkeiten geraten sind. Den Unternehmen wurde durch den zeitlich begrenzten Teileinstieg (mit max. 20%) der Stadt rasch neue Liquidität zur Verfügung gestellt.



„Unser Ziel war von Anfang an die Unterstützung der Betriebe und die Sicherung der Arbeitsplätze. Natürlich freut es mich sehr, wenn es Unternehmen dank unserer Hilfe zurück in die wirtschaftliche Stabilität schaffen und ihre Anteile frühzeitig zurückkaufen“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zu jetzt erfolgten vorzeitigen Rückkauf der Genussrechte der Stadt an der legendären Trattoria Martinelli der Familie Barbaro.

© stolz auf wien tobias holzer ×



Seit dem Start des Projekts konnte 50 Unternehmen durch den Erwerb von Anteilen oder Genussrechten geholfen werden, über 900 Arbeitsplätze wurden so abgesichert. Bis 2028 können die Betriebe ihre Anteile bzw. Genussrechte wieder zurückkaufen. Die Gastronomiefamilie Barbaro hat diesen Schritt bereits jetzt gesetzt.



Der Familienbetrieb spielt im gastronomischen und kulturellen Leben der Wiener Innenstadt eine große Rolle. Seit über 40 Jahren steht die Familie Barbaro für Spitzen-Gastronomie und authentische italienische Küche. Unter der Leitung von Padrone Luigi Barbaro und mit der Unterstützung der gesamten Familie wird höchster Wert auf Qualität und Authentizität gelegt. Seit Jahrzehnten sind die Barbaro Betriebe eine feste Größe in der gehobenen gastronomischen Landschaft Österreichs.

Durch die Unterstützung von „Stolz auf Wien“ ist es gelungen, die reiche Geschichte und Tradition dieser Betriebe zu bewahren und weiterzuentwickeln. „Wir sind zutiefst dankbar für die unermüdliche Unterstützung der Stadt Wien und des ‚Stolz auf Wien‘ Projektteams, die es uns ermöglicht haben, die Trattoria Martinelli wieder aufblühen zu lassen und in eine sichere Zukunft zu blicken für mich und meine Familie.“, so Luigi Barbaro Sen.

Hilfe bei Modernisierung - Kapital nach zwei Jahren zurückgezahlt



Durch die finanzielle Unterstützung im Rahmen des „Stolz auf Wien“ Projekts konnte die Familie Barbaro nach drei Jahrzehnten des Bestehens ihrer „Trattoria Martinelli“ im prächtigen Ambiente der Säle des Palais Harrach bedeutende Renovierungen und Modernisierungen realisieren. Diese Investitionen, begleitet von großem Einsatz des gesamten Teams, trugen dazu bei, dass bereits nach nur zwei Jahren die geliehene Summe vollständig zurückgezahlt werden konnte. Nicht nur das: Ihre herausragenden kulinarischen Leistungen wurden durch die Aufnahme in den renommierten Michelin Guide und die Verleihung mehrerer Auszeichnungen für ihre exzellente Küche in den vergangenen Jahren gebührend gewürdigt.

© stolz auf wien tobias holzer ×



Die erfolgreiche Rückkehr von Barbaro in den Besitz seiner Genussrechte unterstreicht nicht nur die wirtschaftliche Stärke dieses traditionsreichen Unternehmens, sondern veranschaulicht auch die präzise Wirksamkeit des „Stolz auf Wien“ Fonds.