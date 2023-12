Lotterie-Hammer: Heute geht es um 2,6 Milliarden Euro

Spanien schaut gebannt zu: In Madrid hat in der Früh die alljährliche Ziehung der Glückszahlen bei der berühmten Weihnachtslotterie pünktlich um 9.00 Uhr begonnen.

Lose konnten noch bis zum Vorabend 22.00 Uhr gekauft werden. Im altehrwürdigen Opernhaus Teatro Real in Madrid verkünden Schüler und Schülerinnen des Internats San Ildefonso die Ergebnisse - wie seit Generationen wieder singend. Insgesamt knapp 2,6 Milliarden Euro warten am Freitag auf Gewinner.

Die meisten Lose werden in Spanien verkauft, aber online beteiligen sich auch immer mehr Ausländer. Die Zeremonie dauert bis zu vier Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 185 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wurde.

Größte Lotterie der Welt

Die 1812 in Cádiz ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt und aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme auch als die größte. Allerdings sind die Einzelgewinne nicht so hoch wie in machen anderen Lotterien, dafür gibt es viele Gewinner.

In Spanien ist die Weihnachtslotterie ein Riesenspektakel: Manche kaufen ihre Lose schon im Juli, die meisten aber stehen in den Tagen vor Weihnachten vor den mehr als 10.000 Verkaufsstellen Schlage und halten dabei Tratsch mit Nachbarn oder auch Unbekannten. Sie alle eint die Hoffnung, doch einmal das große Los zu ziehen.