Fans legten RAF Camoras Server lahm

Der Hype um RAF Camoras Goldplatte als Non-Fungible Tokens überrascht selbst den Rapper

"Wahnsinn, ihr habt einfach den Server lahmgelegt - was für ein Ansturm", schreibt Rapper RAF Camora ungläubig auf seiner Instagram-Seite. Die Plattform "Planet Camora NFT" auf der man die Non-Fungible Tokens der Goldenen Schallplatte "Zukunft" kaufen kann, konnte den Andrang der Fans bei der ersten Vorverkaufsrunde nicht auffangen. "Aufgrund der vielen Anfragen beim Vorverkaufspass, empfehlen wir, über deinen PC mit Google Chrome zu kaufen und NICHT über das Handy" hieß es da.

RAF: ''Brauchen stärkeren Server"

Der Musiker versprach, dass beim zweiten Teil des Vorverkaufs ein stärkerer Server zur Verfügung stehen werde. Fans des österreichischen Rappers können nach dem Launch am 22. April insgesamt 5.555 „Zukunft Goldplatten“ – sein Album „Zukunft“ aus dem vergangenen Jahr hatte Goldstatus errungen – in Form von NFTs erwerben. Das Projekt soll es jedem Fan ermöglichen, „ein Stück ‚Gold‘ mit nach Hause zu nehmen“, sagte der Rapper in einer Aussendung. Insgesamt gäbe es acht verschiedene NFT-Designs und drei Seltenheitsstufen – fünfmal „legendär“, 355-mal „selten“ und 5.195-mal Original („OG“). Die „OG“-Variante gibt es in fünf Designs, auch bei der Stufe selten soll es zwei verschiedene Versionen geben. Wer hier noch zuschlagen möchte, muss schnell und vor allem geduldig sein.