oe24-Check: So läuft die Preis-Aktion bei Billa

Bis zu 3.000 Artikel sind in jedem Billa und Billa Plus jetzt dauerhaft billiger. oe24.TV hat den Check gemacht.

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Claudia Riebler leitet die Unternehmenskommunikation bei REWE und sagt oe24.TV: "Bis zu 3.000 Artikel sind in jedem Billa und Billa Plus jetzt dauerhaft billiger. Gekennzeichnet mit dem IMMER-CLEVER-PREIS sind Produkte aus allen Warengruppen dabei, Gemüse, Obst, Molkereiprodukte, Eigenmarken aber auch Markenprodukte wie Milka, Haribo, Gösser."

Wie funktioniert der IMMER-CLEVER-PREIS? Jede Woche werden die tiefsten Preise mit den Diskontern verglichen. Riebler: "Sie können sich sicher sein, dass Sie die gleichen Preise im Supermarkt kriegen wie im Diskont."

"Ab heute gilt der IMMER-CLEVER-PREIS", sagt Riebler.

Beim Einkaufen sind die Produkte, die den neuen IMMER-CLEVER-PREIS haben, klar gekennzeichnet. Die Aktion gilt seit Donnerstag, 24. 9. 2026.

Die wichtigsten Infos zur neuen, dauerhaften Preis-Aktion:

Bis zu 3.000 Produkte dauerhaft zum Preis führender Diskonter, wöchentlich überprüft und angepasst.

Das IMMER CLEVER PREIS Sortiment umfasst mit bis zu 3.000 Produkte genau so viel wie ein durchschnittlicher Diskonter.

Markenartikel, Eigenmarken, Obst, Gemüse oder Fleisch – der IMMER CLEVER PREIS findet sich in den unterschiedlichsten Produktbereichen.

Rund 40 Prozent der IMMER CLEVER PREIS Artikel sind beliebte Markenprodukte.

Rund 30 Prozent stammen von der Preiseinstiegsmarke clever.

Weitere 30 Prozent von weiteren beliebten BILLA Eigenmarken wie zum Beispiel der Bio-Marke JA!Natürlich, oder BILLA Immer Gut.

77 Prozent der Österreicher:innen vergleichen laut einer aktuellen Studie* regelmäßig Lebensmittelpreise. Von Billa heißt es: "Wir reagierten darauf mit dem IMMER CLEVER PREIS – Dauerhaft günstige und verlässliche Preise im Alltag."

Außerdem gibt es die neuen Rabattmarkerl

Billa © BILLA AG

Außerdem gibt es die neuen Rabattmarkerl für BILLA und BILLA PLUS, die an der Kassa eingescannt werden und automatisch vom teuersten Produkt abgezogen werden.

"Diese Größenordnung hat es in Österreich bisher nicht gegeben"

Erich Szuchy, der Vorstandsvorsitzende von BILLA, sagt gegenüber oe24: "Unsere Kundinnen und Kunden haben uns sehr klar gesagt, was sie sich wünschen: dauerhaft günstige und verlässliche Preise. Genau darauf geben wir jetzt eine Antwort: Den IMMER CLEVER PREIS - bis zu 3.000 Produkte zum Preis wie beim Diskonter. Und zwar nicht für eine Woche oder zwei, sondern dauerhaft. Das betrifft Eigenmarken ebenso wie große Marken und zieht sich quer durch das Sortiment – von Obst und Gemüse über Brot und Backwaren bis hin zu Fleisch und Getränken. Diese Größenordnung hat es in Österreich bisher nicht gegeben."

Angriff auf Diskonter

"Mit dem IMMER CLEVER PREIS kann man sich den Weg zum Diskonter sparen. Die IMMER CLEVER PREISE werden wöchentlich überprüft und an die Preise bei führenden Diskontern angepasst. Somit steckt in BILLA künftig ein Diskonter – nur mit mehr Auswahl, Qualität und Regionalität“, sagt Billa-Chef Erich Szuchy.