25%-Rabatt-Markerl bei Billa: Jetzt wird alles neu

Das ist der Plan für die beliebten Rabattmarkerl.

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Ab 24. September werden bei Billa und Billa Plus rund 3.000 Produkte dauerhaft auf ein Preisniveau gesenkt, das sich an Diskontanbietern orientiert. Doch auch bei den 25%-Rabattmarkerl gibt es jetzt Neuerungen.

Teuerstes Produkt

Billa wird weiterhin die 25%-Rabattmarkerl anbieten, allerdings in veränderter Form.

Der 25%-Rabatt wird von nun an immer automatisch vom teuersten Produkt abgezogen. "Das wurde auf vielfachen Wunsch der Kunden eingeführt", heißt es von Billa zu oe24.

Weiterhin können pro Einkauf insgesamt vier Rabattmarkerl pro Kunden eingelöst werden.

So sehen die neuen Rabattmarkerl aus. © BILLA AG

Die Markerl werden nicht mehr aufgeklebt, sondern kommen mit Strichcode und werden an der Kassa eingescannt. Auf die rund 3.000 preisgesenkten "Immer Clever Preis"-Produkte gelten die Markerl nicht. Was man nicht braucht, kann beim nächsten Einkauf verwendet werden.