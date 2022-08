Warum Kickl doch wieder auf Haider setzt

Warum Jörg Haider das neue (alte) Vorbild des angespannten FP-Chefs ist.

Taktik. Er habe vor allem im ersten Teil des ORF-Sommergesprächs äußerst „angespannt“ gewirkt, sagten am Dienstag selbst Blaue. Aber: Im Laufe des Interviews – Herbert Kickl wurde ruhiger im Ton, dafür aber in der Sache umso unnachgiebiger – habe er sich gefangen.

Und dabei ein altes Drehbuch von Jörg Haider verwendet, den er denn auch als „Vorbild“ bezeichnete. Und das obwohl Kickl 2005 – als sein einstiger Chef sich von der FPÖ abgespalten hatte – keine sehr charmanten Worte für ihn übrig hatte. Allerdings – sind sich mehrere FP-Strategen einig – mache er jetzt das, was Haider stets in FPÖ-Krisensituationen gemacht hatte: