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Seniorin bekommt Bussi – dann ist Goldkette weg

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Eine scheinbar herzliche Begegnung nahm für eine 87-jährige Duisburgerin ein bitteres Ende. Ein kleines Mädchen umarmte und küsste die Seniorin – kurz darauf fehlte ihre wertvolle Goldkette.
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Die 87-Jährige war am Freitagvormittag mit ihrem Rollator auf dem Kometenplatz in Duisburg unterwegs. Dort kam ihr ein etwa vier- bis fünfjähriges Mädchen entgegen und umarmte die betagte Frau. Sogar einen Kuss soll das Kind ihr gegeben haben.

Anschließend lief das Mädchen zurück zu zwei Frauen, die laut Angaben der Seniorin zu ihm gehörten. Die beiden Frauen sollen zwischen 20 und 40 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

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Goldkette plötzlich verschwunden

Erst als die Seniorin ihr Ziel erreicht hatte, bemerkte sie, dass ihre Halskette fehlte. Offenbar wurde das Schmuckstück während der Begegnung gestohlen.

Für die 87-Jährige ist der Verlust besonders schmerzhaft: Die Goldkette soll für sie einen hohen persönlichen Erinnerungswert haben. Sie hatte sie vor rund 30 Jahren von ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann geschenkt bekommen.

Polizei sucht Zeugen

Ob das kleine Mädchen tatsächlich gezielt eingesetzt wurde, um die Seniorin abzulenken, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Begegnung auf dem Kometenplatz beobachtet haben und Hinweise zu dem Mädchen oder den beiden Frauen geben können.

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