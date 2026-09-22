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Kopfsponsor-Wechsel

Domen Prevc lässt Red Bull auf den Helm: 250.000 Euro extra winken

SR
von
Skispringer Domen Prevc fliegt in V-Stil-Haltung mit angelegten Skiern durch die Luft.
© Getty Images
Geldregen vor dem Saisonauftakt: Skisprung-Dominator Domen Prevc steht vor einem Wechsel des Kopfsponsors zu Red Bull, der dem Slowenen künftig ein stattliches Extra-Salär einbringen soll.
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Vor dem Start der neuen Skisprung-Saison dürfen sich die slowenischen Stars über eine völlig neue Einnahmequelle freuen. Der slowenische Verband änderte seine Regularien und erlaubt den Athleten zukünftig individuelle Kopfsponsoren auf Helmen, Kappen und Mützen. Bislang war der Schriftzug des Unternehmens "Gorenje" für das gesamte Team verpflichtend vorgeschrieben. Insbesondere Weltcup-Gesamtsieger Domen Prevc nutzt diese Regeländerung nun für einen lukrativen Deal.

Red-Bull-Deal bringt Domen Prevc satten Extra-Scheck

Domen Prevc, Daniel Tschofenig und Ryoyu Kobayashi stehen jubelnd mit ihren Skiern auf dem Siegerpodest.
Siegertrio im Weltcup: Domen Prevc, Daniel Tschofenig und Ryoyu Kobayashi strahlen auf dem Podest – mit dem bevorstehenden Wechsel des Kopfsponsors zu Red Bull schließt der slowenische Dominator nun auch finanziell zu den Topstars Tschofenig und Kobayashi auf. © Getty Images

Neuen Berichten zufolge steht Domen Prevc vor einer ausgeweiteten Partnerschaft mit dem österreichischen Brausekonzern Red Bull. Bislang kassierte der 27-Jährige bereits rund 150.000 Euro zuzüglich Boni für Siege. Durch die neue Werbefläche auf seinem Helm winken dem Flugkünstler nun weitere 250.000 Euro pro Saison. Damit rückt Prevc in dieselbe Gehaltskategorie auf wie die ÖSV- und internationalen Dosen-Athleten Andreas Wellinger, Ryoyu Kobayashi oder Daniel Tschofenig.

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Präsentation in Kranj und Auftakt in Lillehammer

Offiziell bestätigt ist der Vertrag zwar noch nicht, doch Prevc ließ auf einer Pressekonferenz bereits durchblicken, was seine Fans erwarten dürfen. Die offizielle Bekanntgabe wird für die Verstandspräsentation am Mittwoch, dem 7. Oktober, in Brdo bei Kranj erwartet. Die neue Weltcup-Saison startet schließlich im norwegischen Lillehammer mit einem vollen Wettkampfprogramm.

Der Terminplan für den Weltcup-Auftakt in Lillehammer:

  • Fr., 20.11.2026, 16:00 Uhr: Frauen & Männer Mixed-Team
  • Sa., 21.11.2026, 14:35 Uhr: Frauen Einzel
  • Sa., 21.11.2026, 16:50 Uhr: Männer Einzel
  • So., 22.11.2026, 12:00 Uhr: Frauen Einzel
  • So., 22.11.2026, 16:00 Uhr: Männer Einzel

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