Noch ein Klub
20 Mio. Euro! Engländer jagen Sturms Weinhandl
Der U17-WM-Held ist bei den Grazern in der Zentrale noch nicht endgültig gesetzt, mit starken Leistungen drängt er sich aber immer mehr ins Rampenlicht.
Interesse aus England wurde bereits berichtet, Arsenal und auch Talente-Jäger Brighton beobachten den 1,90-m-Hünen. Aufgrund seiner Physis und seiner Spielintelligenz passt Weinhandl ideal in die Premier League.
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Daher soll nun ein weiterer englischer Klub die Warteschlange verlängert haben. Laut "Ontheminute.com" handelt es sich dabei um Newcastle mit Ex-Bullen-Coach Matthias Jaissle.
Fordert Sturm 20 Mio. Euro?
"M Sports" berichtet wiederum sogar von einer Ablöse, bei der die "Blackies" schwach werden könnten: 20 Millionen Euro. Damit würde er eine Million Euro hinter Rekordverkauf Rasmus Hojlund zu Atalanta liegen.
Dabei handelt es sich um einen Verkauf in diesem Winter, eine Kontaktaufnahme soll es bei allen dreien aber noch nicht gegeben haben.
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