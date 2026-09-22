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Klopp vor Debüt

»The New One« startet den großen DFB-Neustart

Jürgen Klopp.
© Getty Images
Die Klopp-Ära beginnt gleich mit einem Kracher! Am Donnerstagbetritt Jürgen Klopp erstmals als deutscher Bundestrainer die große Pflichtspiel-Bühne. Und die könnte kaum größer sein: In Amsterdam wartet zum Auftakt der Nations League ausgerechnet die Niederlande. Deutschland gegen Oranje, Klopp gegen Xavi – zwei große Namen, zwei neue Trainer, ein Klassiker zum Start.
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Für Fußball-Deutschland ist es der Startschuss für den großen Neustart. Seit dem WM-Titel 2014 läuft die DFB-Elf den eigenen Ansprüchen hinterher. 2018 in Russland und 2022 in Katar war bereits in der Vorrunde Schluss, 2026 folgte das Achtelfinal-Aus gegen Paraguay. Jetzt soll Klopp die Wende einleiten. B

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Bierhoff nimmt Klopps Stars in die Pflicht

Doch der 59-Jährige übernimmt keine heile Fußballwelt. Ex-DFB-Boss Oliver Bierhoff sieht die Probleme auch innerhalb der Mannschaft. Im "Kicker" kritisierte er fehlende Führung und Persönlichkeit und sprach von einem "Persönlichkeits- und Charakter-Thema". Zu oft habe Deutschland in schwierigen Momenten nicht mehr zulegen können.

Auch unter Löw, Flick und Nagelsmann sei es nicht gelungen, diese Schwäche abzustellen. Genau hier soll Klopp ansetzen. Lange Anlaufzeit will er jedenfalls nicht. "Ich erwarte sofort mehr", kündigte der 59-Jährige an. Auch seine erste Kaderplanung zeigt, dass er nichts dem Zufall überlassen will: Klopp nominierte gleich 44 Spieler für die XXL-Länderspielphase – aufgeteilt auf zwei Kader. Vier Nations-League-Partien stehen an, Klopp will möglichst viele Spieler sehen, testen und sich schnell ein Bild von seinen neuen Schützlingen machen. "

"The New One" will Deutschland begeistern

Auch international sorgt sein neuer Job als Deutschland-Trainer für Begeisterung. Bei Liverpool nannte sich Klopp einst "The Normal One". Jetzt meldet er sich als "The New One" zurück: "Hi, I am the new One", sagt er in einer Videobotschaft. Locker, grinsend – aber mit einem klaren Auftrag: Deutschland soll wieder begeistern. Dafür steht auch seine Fußball-DNA: Gegenpressing, Vollgas, Heavy Metal. Nach Ballverlust sofort Druck machen, den Gegner jagen und das Spiel mit hoher Intensität an sich reißen. "Wir müssen uns auf eine neue Art Fußball einstellen", sagte er und versprach: "Wir werden alles versuchen, um eine neue Herangehensweise sichtbar zu machen."

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