Mondscheinbummel: Gmunden wird für Shoppingnacht autofrei

„Der Mondscheinbummel ist ein echtes Highlight im Gmundner Sommer – stimmungsvoll, charmant und ein Treffpunkt für alle Generationen. Wer nachhaltig und stressfrei unterwegs sein will, kommt mit der Traunseetram sicher und kostenlos mitten ins Geschehen“, freut sich LR Günther Steinkellner.

Gmunden. Durch Gmunden flanieren, Freunde treffen und einen lauen Sommerabend genießen. All das lässt den beliebten Gmundner Mondscheinbummel am Donnerstag, 7. August zu einem wunderschönen Erlebnis werden. Die Stadtgemeinde organisiert in Zusammenarbeit mit den Gmundner Innenstadtgeschäften die zauberhafte und allseits bekannte lange Einkaufsnacht am See.

Dutzende Geschäfte, Bars und Ateliers haben bis spät abends geöffnet – die gesamte Innenstadt ist bis 22 Uhr autofrei.

Die Handelsgeschäfte zeigen die trendigsten Outfits und Kollektionen internationaler Designer. Sommerlicher Sound liegt in der Luft und die regionale Gastronomie verwöhnt mit kulinarischen Besonderheiten. Ein durchgehendes Kinderprogramm am Rathausplatz, Sand, Spiel und Spaß, Schminken und Malen wird die Kleinen begeistern.Alle Gmundner Öffis sind an diesem Abend bis 1 Uhr gratis als Zubringerdienst im Einsatz. Dazu zählen Citybusse und die Traunseetram.