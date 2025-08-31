Salzburger Festspiele: 256.600 Gäste bringen 31 Millionen Euro

Mit einer Auslastung von 98,4 Prozent sogar leicht über dem Vorjahr

Am Sonntag sind die 105. Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Das Direktorium mit Kristina Hammer, Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz zeigte sich in einer Aussendung über eine Auslastung von 98,4 Prozent erfreut. 256.600 Besucher aus 88 Ländern wurden verzeichnet bei 174 Aufführungen an 16 Spielstätten sowie 35 Vorstellungen im Jugendprogramm "jung & jede*r".

"Macbeth" ei den Salzburger Festspielen © Neumayr

43 Aufführungen von sechs szenischen, drei semiszenischen und drei konzertanten Produktionen standen in der Oper und 90 Aufführungen im Konzert auf dem Spielplan. Davon entfielen 13 Konzerte auf die Reihe Ouverture Spirituelle, die heuer mit dem Thema "Fatum" überschrieben war. Dmitri Schostakowitsch widmeten die Salzburger Festspiele anlässlich seines 50. Todestags eine Konzertreihe, ebenso Pierre Boulez zu dessen 100. Geburtstag.

"Jedermann" zwölf Mal am Domplatz

Im Schauspiel waren neben der Wiederaufnahme des "Jedermann" in der Regie von Robert Carsen, eine Uraufführung, eine Neuinszenierung, Gastspiele des Odéon-Théâtre de l'Europe und der Lucinda Childs Dance Company sowie drei Lesungen zu sehen. Von den 15 "Jedermann"-Vorstellungen fanden zwölf am Domplatz statt und drei im Großen Festspielhaus. Am 24. August wurde die 800. Vorstellung des Spiels vom Sterben des reichen Mannes aufgeführt.

Philipp Hochmair und Deleila Piasko als Jedermann und Buhlschaft beim innigen Kuss. © Franz Neumayr

Die Einnahmen in diesem Sommer beliefen sich laut Angaben der Festspiele auf 31,14 Mio. Euro brutto. Bei den verkauften Benefiz-Generalproben wurden 90.000 Euro für karitative Zwecke lukriert. 50.000 Euro davon gehen an die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen", 30.000 Euro an den Verein Hemayat und 10.000 Euro an die Virgilambulanz der Caritas.

Internationale Übertragungen

Insgesamt wurden in dieser Festspielsaison 78 Programmhefte aufgelegt - mit Einführungsessays, Künstlerbiografien und Hintergrundinformationen zu den szenischen Produktionen und Konzerten. Zudem erschienen ein Dutzend digitale Booklets mit den jeweiligen Libretti sowie zu den Ausstellungsprojekten.

© Franz Neumayr

Nicht nur in Salzburg selbst gab es Publikum, neben drei Opernneuproduktionen wurde auch "Hotel Metamorphosis" audiovisuell für Fernsehen und Streaming aufgezeichnet. Dazu kamen noch die Marionettentheater-Produktion "Die Geschichten vom Soldaten" sowie sechs Konzerte. Auch die Kinoübertragungen nach Südkorea wurden in diesem Jahr mit vier Produktionen fortgesetzt.