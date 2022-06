Anti-Teuerungs-Paket: Alle Maßnahmen im Detail

Am Dienstag präsentierte die Bundesregierung ein Milliarden-Paket gegen die anhaltende Teuerung.

Wien. "Mit dem neuen Paket will man den Menschen das Geld zurückgeben, das ihnen durch die Inflation genommen wurde", heißt es seitens der Regierung. Insgesamt umfasst das Paket ein Volumen von 28 Mrd. Euro bis 2026 und teilt sich in kurzfristige Entlastungsmaßnahmen für heuer und nächstes Jahr sowie strukturelle Maßnahmen auf. Der Fokus liegt erneut auf besonders betroffenen Gruppen sowie Familien. Im Paket enthalten sind auch Entlastungen für Unternehmen, wie Beispielsweise die Senkung von Lohnnebenkosten. Zudem wird die Kalte Progression abgeschafft und Sozialleistungen wie beispielsweise die Familienbeihilfe werden valorisiert – also an die Inflation angepasst.

Die Maßnahmen werden in einem dreistufigen Prozess umgesetzt: Im Sommer werden in einem ersten Schritt jene Menschen entlastet, die am stärksten von der aktuellen Teuerung betroffen sind – Menschen mit niedrigem Einkommen. Im Herbst greift die Entlastung in der Breite der Bevölkerung, da die Teuerung mittlerweile auch im Mittelstand deutlich spürbar ist. Ab Anfang des nächsten Jahres sorgen strukturelle Entlastungen für eine dauerhafte Stärkung der Kaufkraft. Ein weiteres Paket für die Landwirtschaft wird im Laufe der Woche präsentiert.

Die Maßnahmen im Detail:



Noch heuer wirksame Sofortmaßnahmen (rund 5 Mrd. Euro)

300 Euro für besonders betroffene Gruppen (Arbeitslose, Mindestpensionisten, etc.

500 Euro für jeden und jede: davon 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Bonus für alle Erwachsenen (für Kinder je die Hälfte)

CO2-Bepreisung wird auf Oktober verschoben

180 Euro als zusätzliche Einmalzahlung der Familienbeihilfe im August

Vorziehen Familienbonus (2.000 Euro) und Erhöhung des Kindermehrbetrags (550 Euro) auf 2022

Verlängerung des Wohnschirms (Schutz vor Delogierung)

Digi-Scheck für Lehrlinge (bis zu 3 mal 500 Euro pro Jahr) wird bis 2024 verlängert

Erhöhter Absetzbetrag für 2022 (500 Euro)

Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft (rund 1 Mrd. Euro)

Darüber hinaus werden für die Wirtschaft folgende Maßnahmen umgesetzt:

Strompreiskompensation

Mitarbeiter-Prämie von 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei sowie SV-Beitragsfrei

Direktzuschuss für energieintensive Unternehmen

Strukturelle Maßnahmen (rund 22 Mrd. Euro bis 2026)

Abschaffung der kalten Progression

Valorisierung der Sozialleistungen

Senkung Lohnnebenkosten (UV-Beitrag um ein Zehntel, FLAF-Beitrag auf 3,7 %)

Abschaffung der Kalten Progression im Detail

Stark vereinfacht meint der Ausdruck Kalte Progression: Obwohl man eine Gehaltserhöhung bekommen hat, kann man sich weniger leisten als davor. Schuld an diesem Phänomen sind zwei Faktoren:

Die Steuerprogression: Je mehr Gehalt man verdient, desto höher klettert der Steuersatz.

Die Inflation: Die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen kontinuierlich.

Die Bundesregierung schafft diese "heimliche Steuererhöhung" nun ab. "Den Menschen bleibt mehr Geld zum Leben", heißt es seitens der Regierung.