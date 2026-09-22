FC Bayern will Haaland statt Kane

Der deutsche Rekordmeister plant laut Medienberichten den ultimativen Transfer-Coup.

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In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig! Wie das Portal sport.de unter Berufung auf Berichte der Bild-Zeitung sowie des englischen Portals TEAMtalk vermeldet, bastelt der FC Bayern München im Hintergrund an einem spektakulären Zukunftsplan. Das Ziel der Träume: Tor-Garant Erling Haaland von Manchester City!

Die Fakten zum Haaland-Hammer im Überblick:

Der Masterplan: Bayern soll Haaland für einen Transfer in zwei bis drei Jahren (ca. 2027) im Visier haben.

Die Kane-Nachfolge: Der norwegische Superstar soll mittelfristig das Erbe von Rekord-Torjäger Harry Kane (33) antreten.

Das Geheim-Treffen: Bereits im März 2022 reiste Haaland nach München und traf sich privat mit dem damaligen Sportdirektor Hasan Salihamidžić.

Finanz-Hürde von damals: Vor seinem Wechsel zu ManCity scheiterte der Bayern-Deal am Geld. Ex-Klubchef Oliver Kahn erklärte damals, dass Haalands Gehaltsforderungen (kolportierte 50 Mio. Euro im Jahr) das Gehaltsgefüge gesprengt hätten.

Zukunfts-Plan 2027: Greift Bayern bei Haaland neu an?

Laut Berichten von TEAMtalk beobachtet die sportliche Führung der Münchner die Situation des 26-jährigen Ausnahmestürmers ganz genau.

Sollte die Ära von Harry Kane in einigen Jahren dem Ende zugehen oder der Engländer seine Karriere langsam ausklingen lassen, wollen die Bayern-Bosse vorbereitet sein. Zwar buhlen auch spanische Branchen-Riesen um den City-Stürmer, doch der FC Bayern möchte im Poker um die beste Neuner-Position der Welt von Anfang an ein Wort mitreden.