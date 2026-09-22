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Doch nicht Kühbauer

Fix: Gladbach hat einen neuen Trainer

SR
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GER 1. FBL, FC St. Pauli vs VfL Wolfsburg / 16.05.2026, GER 1. FBL, FC St. Pauli vs VfL Wolfsburg im Bild Trainer Alexander Blessin Pauli 25_26 *** GER 1 FBL, FC St Pauli vs VfL Wolfsburg 16 05 2026, GER 1 FBL, FC St Pauli vs VfL Wolfsburg in the picture Coach Alexander Blessin Pauli 25 26 nordphotoxGmbH/xWitke nph00002
© IMAGO/Nordphoto
Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach.
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Der 53-Jährige folgt beim Tabellenletzten der deutschen Bundesliga auf Eugen Polanski und erhält einen Zweijahresvertrag.

Die Mannschaft mit dem Österreicher Kevin Stöger war mit vier Niederlagen und 16 Gegentoren historisch schlecht in eine Bundesliga-Saison gestartet. Der frühere St.-Pauli-Coach soll daher zunächst vor allem die Gladbacher Defensive stabilisieren.

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Vor seinem Job beim FC St. Pauli (2024 - 2026), mit dem er im Sommer abgestiegen war, hatte Blessin CFC Genua in Italien und Ostende und Union Saint-Gilloise in Belgien trainiert. Das Pflichtspieldebüt beim neuen Arbeitgeber gibt er nach der langen Länderspielpause am 11. Oktober ausgerechnet im rheinischen Derby beim 1. FC Köln.

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