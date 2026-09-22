Fix: Gladbach hat einen neuen Trainer

Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach.

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Der 53-Jährige folgt beim Tabellenletzten der deutschen Bundesliga auf Eugen Polanski und erhält einen Zweijahresvertrag.

Die Mannschaft mit dem Österreicher Kevin Stöger war mit vier Niederlagen und 16 Gegentoren historisch schlecht in eine Bundesliga-Saison gestartet. Der frühere St.-Pauli-Coach soll daher zunächst vor allem die Gladbacher Defensive stabilisieren.

Vor seinem Job beim FC St. Pauli (2024 - 2026), mit dem er im Sommer abgestiegen war, hatte Blessin CFC Genua in Italien und Ostende und Union Saint-Gilloise in Belgien trainiert. Das Pflichtspieldebüt beim neuen Arbeitgeber gibt er nach der langen Länderspielpause am 11. Oktober ausgerechnet im rheinischen Derby beim 1. FC Köln.