oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

ÖFB-Aufstellung

Alles neu oder WM light? So kann Rangnick spielen

SR
von
ABD0088_20260921 - WINDISCHGARSTEN - ÖSTERREICH: Ralf Rangnick (GER, ÖFB Teamchef) während einem Training des ÖFB Männer Nationalteams vor den beiden bevorstehenden UEFA Nation League Spielen gegen Israel und Kosovo am Montag, 21. September 2026 in Windischgarsten. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Freiwillig und auch unfreiwillig hat Ralf Rangnick einen etwas anderen ÖFB-Kader nominiert. Doch wie kann er nun aufstellen?
OE24 auf Google bevorzugen

Am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF1 & im OE24-Live-Ticker) trifft Österreich zum Auftakt des Nations-League-Viererpacks in Linz auf Israel.

Nach dem ÖFB-Aus von Rekordtorschütze Marko Arnautovic, der (vorläufigen?) Pause von Marcel Sabitzer und der fehlenden Fitness des vereinslosen David Alaba steht die Nationalmannschaft vor einem Umbruch.

Auch interessant

So früh kann Kimi Antonelli Weltmeister werden

Eklat vor Österreich-Spiel: Irland-Trainer schießt gegen Israel

Nach Mourinho-PK: Atletico Madrid schießt zurück

Rangnick sprach bei der Kader-Präsentation davon, seinen Kader auch mit Blick auf mögliche Schlüsselspieler für die EM in zwei Jahren zu nominieren. Im Hinblick darauf bieten sich mehrere Möglichkeiten für die kommende Startelf.

Wir präsentieren zwei mögliche Aufstellungen, eine WM-Aufstellung light und eine Option Next Generation. In Wahrheit könnte es eine Mischung aus beiden werden.

Ein Team aus elf WM-Teilnehmern

Möchte der Teamchef den Generationenwechsel vorerst langsam angehen, bietet sich ihm die Chance, eine Startelf komplett mit WM-Fahrern aufzustellen, siehe hier:

A. Schlager – Mwene, Danso, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Wimmer, Wanner, Schmid – Gregoritsch

Dieses Team wäre bereits eingespielt in den Nationalfarben und Rangnick weiß, was er an ihnen hat.

Von den Neuen einige nicht gesetzt

Da der 68-Jährige aber auch frisches Blut und vor allem viel Energie ins Team bringen wollte, sollten auch die Neulinge berücksichtigt werden. Die Option Alles Neu:

Wiegele – Wöber, Bacher, Affengruber, Veratschnig – Markovic, Seiwald – Lang, Kalajdzic, Chukwuemeka – Adamu

Exakt so werden wir die Aufstellung wohl definitiv nicht sehen, sie hätte aber auch Vorteile. Viele Kicker in dieser Version sind in ihren Klubs gesetzt und bringen Leistung.

16.09.2026: UEFA Europa League, RSC Anderlecht - Olympique Lyon im Lotto Park. Felix Bacher Olympique Lyon zeigt auf Vereinslogo WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL und der UEFA ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. *** September 16, 2026 UEFA Europa League, RSC Anderlecht vs. Olympique Lyon at Lotto Park Felix Bacher Olympique Lyon displays its club logo IMPORTANT NOTICE: In accordance with DFL and UEFA regulations, it is prohibited to use or allow the use of photographs taken in the stadium and/or during the match in the form of sequential images and/or video-like photo series Copyright: xJordyxFourgonx
Lyon-Legionär Felix Bacher © IMAGO/Kirchner-Media

Im Gegensatz zu Alexander Schlager spielt Florian Wiegele konstant, David Affengruber (Fulham), Felix Bacher (Lyon) und Salzburg-Jungkapitän Nikolas Veratschnig wissen nach ihren Transfers sofort zu überzeugen. Vasilije Markovic lässt sein Talent bei Austria Wien mehrfach aufblitzen.

Wo kommen die Tore her?

Maximilian Wöber, Christoph Lang, Sasa Kalajdzic, Carney Chukwuemeka und Junior Adamu sind bisher nicht gesetzt, würden aber Intensität und eine neue Facette ins Team bringen.

Speziell die Achse Lang, Kalajdzic (kennen sich vom LASK) und Adamu, die allesamt Stürmer, aber auch rund um diesen spielen können, wären ein neuer Ansatz.

LINZ,AUSTRIA,22.FEB.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, Linzer ASK vs Red Bull Salzburg. Image shows the rejoicing of Christoph Lang (LASK), Sascha Horvath (LASK) and Sasa Kalajdzic (LASK). Photo: GEPA pictures/ Manuel Binder
LASK-Asse Christoph Lang und Sasa Kalajdzic © GEPA pictures/ Manuel Binder

Wie gesagt, werden es in den vier Spielen verschiedene Mischungen sein. Nun ist die Zeit durchzuprobieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Die dümmsten iPad-Diebe der Welt

So geht's jetzt mit unserem Team weiter

Freizeit gestrichen! Rangnick macht ÖFB-Stars klare Ansage

Alles neu oder WM light? So kann Rangnick spielen

Alaba & Co. – Die Zukunft der ÖFB-Stars

Work-Out trotz Schwangerschaft

Buchmacher enthüllen: Das ist Alabas nächster Klub

Genesen zu sein ersetzt Impfung nicht mehr

Bayern will Stuttgart auf Abstand halten

Fellner! LIVE: Die Insider - Cap & Westenthaler