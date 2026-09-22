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ÖFB-Pause

Dortmund-Knall: Sabitzer muss mit der U23 trainieren

SR
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Ein Borussia Dortmund-Spieler mit der Nummer 20 spielt den Ball auf dem Fußballfeld.
© GEPA pictures/ Witters/ Ulrich H
Für Marcel Sabitzer verläuft die aktuelle Länderspielpause etwas anders als für seine Teamkollegen.
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Während insgesamt 20 Profis von Borussia Dortmund zu ihren Nationalmannschaften gereist sind, bleibt der ÖFB-Teamspieler bei seinem Klub. Sabitzer legt derzeit bewusst eine Pause vom österreichischen Nationalteam ein.

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Auch Stürmer Maximilian Beier befindet sich in Dortmund. Der deutsche Angreifer wurde von Teamchef Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Partien nicht nominiert.

Kein reguläres Training

Wie der "kicker" berichtet, fährt Dortmund den Trainingsbetrieb der Profimannschaft in dieser Woche weitgehend herunter. Sabitzer und Beier sollen zunächst individuelle Laufprogramme absolvieren. In der kommenden Woche ist anschließend vorgesehen, dass beide gemeinsam mit der U23 trainieren.

Für Sabitzer ist die Situation auch deshalb bemerkenswert, weil der Mittelfeldspieler grundsätzlich zum festen Kreis der Dortmunder Profis gehört. Der 32-Jährige soll die Länderspielpause nun nutzen, um individuell an seiner Fitness zu arbeiten.

Die verletzten BVB-Spieler, darunter Emre Can und Justin Lerma, setzen ihre Reha unterdessen fort. Trainer Niko Kovac ist ebenfalls nicht dauerhaft am Dortmunder Trainingsgelände. Er arbeitet während der Pause aus Salzburg.

Am 9. Oktober geht es für den BVB wieder um Punkte. Dortmund empfängt dann Werder Bremen zum nächsten Pflichtspiel.

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