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Liverpool-Star

Knalleffekt: Entscheidung um Florian Wirtz (23) gefallen

SR
von
Ein Fußballspieler im roten Liverpool-Trikot läuft mit dem Ball über das Spielfeld.
© Getty Images
Die Gerüchte um Florian Wirtz reißen nicht ab.
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Während der deutsche Nationalspieler in England weiterhin in der medialen Kritik steht, gibt es nun neue Gerüchte über einen Wechsel. Englischen Berichten zufolge, soll der FC Bayern den Offensivstar weiterhin am Zettel haben. Der deutsche Rekordmeister soll die Entwicklung des 23-Jährigen beim FC Liverpool weiterhin aufmerksam verfolgen und einen erneuten Vorstoß im Winter zumindest prüfen. Liverpool selbst denkt derzeit allerdings nicht daran, seinen Offensivspieler abzugeben.

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Kein Verkauf

Nach Informationen von "Football Insider" gilt Wirtz weiterhin als wichtiger Bestandteil der Planungen von Trainer Andoni Iraola. Sollte Bayern im Jänner tatsächlich mit einem Angebot vorstellig werden, soll dieses demnach abgelehnt werden. Konkrete Gespräche zwischen den Klubs gibt es derzeit allerdings nicht.

Wirtz wechselte im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Liverpool. Für den deutschen Nationalspieler soll der englische Klub eine Ablöse von bis zu rund 116 Millionen Pfund bezahlt haben. Damit gehörte der Transfer zu den teuersten Wechseln der Vereinsgeschichte.

Seine Zeit an der Anfield Road verlief bislang allerdings nicht durchgehend nach Wunsch. Auch in der dieser Saison konnte der Deutsche bisher noch nicht überzeugen.

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