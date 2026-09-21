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Windischgarsten

600 Fans bei erstem ÖFB-Training nach der WM

Das österreichische Fußballnationalteam trainiert mit Ralf Rangnick auf dem Trainingsplatz.
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am späten Montagnachmittag in Windischgarsten zum Auftakt des Lehrgangs vor dem Nations-League-Auftakt ein öffentliches Training vor über 600 vorwiegend jungen Fans absolviert.
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Danach schrieben die ÖFB-Akteure Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung. Die ÖFB-Auswahl startet am Donnerstag in Linz gegen Israel in die Nations-League-Gruppenphase. Zu den Beobachtern vor Ort zählte auch Ex-Sportdirektor Peter Schöttel.

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Der 59-Jährige befand sich in Windischgarsten, weil ein ÖFB-Partner Werbeaufnahmen mit Mitgliedern der WM-Mannschaften von 1998 und 2026 drehte.

Schöttel nützte die Gelegenheit, um sich von der aktuellen ÖFB-Auswahl offiziell zu verabschieden.

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