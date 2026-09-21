600 Fans bei erstem ÖFB-Training nach der WM

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am späten Montagnachmittag in Windischgarsten zum Auftakt des Lehrgangs vor dem Nations-League-Auftakt ein öffentliches Training vor über 600 vorwiegend jungen Fans absolviert.

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Danach schrieben die ÖFB-Akteure Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung. Die ÖFB-Auswahl startet am Donnerstag in Linz gegen Israel in die Nations-League-Gruppenphase. Zu den Beobachtern vor Ort zählte auch Ex-Sportdirektor Peter Schöttel.

Der 59-Jährige befand sich in Windischgarsten, weil ein ÖFB-Partner Werbeaufnahmen mit Mitgliedern der WM-Mannschaften von 1998 und 2026 drehte.

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Schöttel nützte die Gelegenheit, um sich von der aktuellen ÖFB-Auswahl offiziell zu verabschieden.