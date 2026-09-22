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So früh kann Kimi Antonelli Weltmeister werden

SR
von
Ein Rennfahrer im Mercedes-Overall winkt nach einem Sieg beim Großen Preis von Spanien.
© EPA
Kimi Antonelli zieht an der Spitze der Formel-1-Weltmeisterschaft unaufhaltsam davon. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der Italiener zum neuen König der Motorsportwelt kürt.
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Während die Formel-1-Fans im Vorjahr beinahe bis zur letzten Runde bangten, wer sich am Ende einer langen Saison zum Weltmeister kürt, könnte die Entscheidung heuer so früh, wie schon lange nicht mehr, fallen. Mercedes-Star Kimi Antonelli fährt an der Spitze auf und davon und könnte sich schon vorzeitig zum jüngsten F1-Champ aller Zeiten machen.

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Bisher war Sebastian Vettel im Jahr 2010 mit 23 Jahren, 4 Monaten und 11 Tagen der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Das derzeit noch als Finale geplante Rennen in Abu Dhabi steigt am 6. Dezember, zu diesem Zeitpunkt wäre Antonelli 20 Jahre, 4 Monate und 7 Tage. Der Italiener würde den Rekord damit um unglaubliche drei Jahre pulverisieren.

Auf den frühesten Weltmeistertitel aller Zeiten hat Antonelli allerdings keine Chance mehr. 2002 kürte sich Michael Schumacher am 21. Juli beim GP von Frankreich in Magny-Cours zum Champion. Damals hatte die Saison allerdings nur 17 Rennen und die Entscheidung fiel sechs Stationen vor Schluss.

Zwei Stationen wackeln weiter

Doch wann könnte es so weit sein? Sollten die letzten beiden Grand Prix in Abu Dhabi aufgrund des Konflikts mit den USA tatsächlich gestrichen werden, wäre der Coup bereits nach dem Grand Prix von Malaysia in Sepang fix. Dafür müsste das Mercedes-Ass allerdings die beiden kommenden Rennen gewinnen und sein Teamkollege George Russell dürfte sein Punktekonto nicht mehr aufstocken. Der WM-Dritte Hamilton dürfte nicht mehr als 20 Punkte dabei machen.

Sollten die beiden Abschlussrennen stattfinden, gilt dasselbe Rechenbeispiel, allerdings dürfte Russell im selben Zeitraum maximal 13 Punkte machen. Antonelli hätte im Fall, dass er alle vier Rennen gewinnt, 375 Zähler auf dem Konto. In den verbleibenden sechs Stationen könnte er entspannt zuschauen und wäre von der Spitze nicht mehr zu verdrängen.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 am gefürchteten Stadtkurs in Baku. Selbst wenn Antonelli kein Rennen mehr gewinnt und immer auf Platz 2 landet, hätte Russell keine Chance mehr auf den Titel. So klar weit ist der Unterschied der beiden Teamkollegen schon jetzt.

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