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Spielberg: Erneut Rekord-Tief bei Zuschauerzahlen

SR
von
SPIELBERG,AUSTRIA,19.SEP.26 - MOTORSPORTS - MotoGP, Grand Prix of Austria, Red Bull Ring, Tissot sprint. Image shows the fans. Photo: GEPA pictures/ Matic Klansek
© GEPA pictures
Spielberg verliert Jahr für Jahr immer mehr Zuseher bei der MotoGP.
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Vor zehn Jahren kehrte die Königsklasse des Motorrad-Sports nach Spielberg zurück, damals lockte man 215.850 Fans ins Murtal.

2024 waren es schon nur mehr knapp über 150.000 und das Rekord-Minus geht jedes Jahr weiter. 117.560 waren es dann 2025, doch dieser Rekord wurde erneut unterboten.

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Magere 101.500 Zuschauer, also weniger als die Hälfte von vor einem Jahrzehnt, sind ein erneuter Rekord. Zum Vergleich: Die Formel 1 lockte im Juni mit 320.000 Leuten eine neue Bestmarke nach Spielberg – also mehr als das Dreifache.

Es droht der tiefe Fall

24.020 Besucher waren es vor Beginn der Rennen, am Samstag mit dem Sprint 31.182 und am Renn-Sonntag dann 46.298.

Im nächsten Jahr droht sogar der Fall unter die 100.000-Marke, wenn die Maßnahmen weiterhin nicht greifen.

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