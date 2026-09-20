Spielberg: Erneut Rekord-Tief bei Zuschauerzahlen

Spielberg verliert Jahr für Jahr immer mehr Zuseher bei der MotoGP.

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Vor zehn Jahren kehrte die Königsklasse des Motorrad-Sports nach Spielberg zurück, damals lockte man 215.850 Fans ins Murtal.

2024 waren es schon nur mehr knapp über 150.000 und das Rekord-Minus geht jedes Jahr weiter. 117.560 waren es dann 2025, doch dieser Rekord wurde erneut unterboten.

Magere 101.500 Zuschauer, also weniger als die Hälfte von vor einem Jahrzehnt, sind ein erneuter Rekord. Zum Vergleich: Die Formel 1 lockte im Juni mit 320.000 Leuten eine neue Bestmarke nach Spielberg – also mehr als das Dreifache.

Es droht der tiefe Fall

24.020 Besucher waren es vor Beginn der Rennen, am Samstag mit dem Sprint 31.182 und am Renn-Sonntag dann 46.298.

Im nächsten Jahr droht sogar der Fall unter die 100.000-Marke, wenn die Maßnahmen weiterhin nicht greifen.