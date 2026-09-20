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Hat genug

Darts-Star Littler attackiert niederländische Fans

Ein Dartspieler wirft einen Pfeil während eines Turniers auf einer beleuchteten Bühne.
© Getty Images
Darts-Weltmeister Luke Littler hat genug von Pfeifkonzerten und Buhrufen der Fans.
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In einem Interview des Portals Online-Darts sagte der 19-jährige Engländer: "Wenn die Niederländer so weitermachen, dann werde ich dort keine Euro-Touren mehr machen. Es hat einfach keinen Sinn, dass ich reise, meine Zeit verschwende, während ich ausgepfiffen werde." Auch mit dem deutschen Publikum hat er ein angespanntes Verhältnis, bei der EM in Dortmund (22.-25.10.) plant er aber anzutreten.

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Littler bestreitet aktuell in Amsterdam die World Series of Darts Finals, wo er in den ersten beiden Runden Lokalmatador Danny Noppert und Nathan Aspinall bezwang. "Ich will einfach nur meine Darts spielen", meinte Littler, der die Szene aktuell dominiert wie einst Michael van Gerwen oder Phil Taylor.

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