Österreich dabei
Favoriten USA und Frankreich verpassen Davis-Cup-Finalturnier
Die drei weiteren Viertelfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Mit den USA und Frankreich scheiterten im Achtelfinale am Samstag zwei große Tennis-Nationen. Die USA unterlagen in Prag Tschechien 2:3, wobei Jiri Lehecka das entscheidende Einzel gegen Learner Tien gewann. Frankreich verlor in Quebec City gegen Kanada 1:3.
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Südkorea qualifizierte sich durch ein 3:1 gegen Indien als erstes asiatisches Land für das Finalturnier. Die letzten drei Finals-Teilnehmer werden am Sonntag in den Partien Großbritannien - Ecuador (Zwischenstand 2:0), Chile - Spanien (0:2) und Deutschland - Kroatien (1:1) ermittelt.
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