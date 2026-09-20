Favoriten USA und Frankreich verpassen Davis-Cup-Finalturnier

Neben Österreich und Gastgeber Italien werden auch Tschechien, Kanada und Südkorea am Final-8-Turnier des Davis Cups Ende November in Bologna teilnehmen.

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Die drei weiteren Viertelfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Mit den USA und Frankreich scheiterten im Achtelfinale am Samstag zwei große Tennis-Nationen. Die USA unterlagen in Prag Tschechien 2:3, wobei Jiri Lehecka das entscheidende Einzel gegen Learner Tien gewann. Frankreich verlor in Quebec City gegen Kanada 1:3.

Südkorea qualifizierte sich durch ein 3:1 gegen Indien als erstes asiatisches Land für das Finalturnier. Die letzten drei Finals-Teilnehmer werden am Sonntag in den Partien Großbritannien - Ecuador (Zwischenstand 2:0), Chile - Spanien (0:2) und Deutschland - Kroatien (1:1) ermittelt.