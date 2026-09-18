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Krimi im Prater!

500.000 Dollar winken! Österreich kämpft gegen Belgien um das Final 8

SR
von
Jurij Rodionov gibt im rot-weiß gemusterten Trikot mit verkehrt getragener Kappe ein Interview auf dem Tennisplatz.
© GEPA pictures
Spannung pur im Wiener Prater: Nach dem ersten Tag im Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Belgien steht es 1:1, die Entscheidung fällt am Samstag ab 11:00 Uhr.
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Der ÖTV-Länderkampf gegen Belgien im Wiener Prater hält, was er verspricht. Vor 3.500 begeisterten Fans holte Jurij Rodionov im Auftakteinzel den erhofften ersten Zähler für die Gastgeber. Die Nummer eins der Österreicher setzte sich gegen den belgischen Debütanten Gauthier Onclin nach 1:29 Stunden mit 6:4, 6:1 durch. Rodionov benötigte dabei im zweiten Durchgang allerdings sechs Matchbälle, um den Sack endgültig zuzumachen und den favorisierten Heimdruck erfolgreich abzuwehren.

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Neumayer verpasst Überraschung nach starker Führung

In der zweiten Partie schrammte Lukas Neumayer nur knapp an einer Riesensensation vorbei. Gegen den favorisierten Weltranglisten-38. Zizou Bergs dominierte der Salzburger die Partie zu Beginn nach Belieben und führte bereits mit 6:2 und 2:0. Danach fand Bergs jedoch besser in die Begegnung, drehte das Spiel mit druckvollerem Grundlinienspiel und setzte sich am Ende mit 2:6, 6:4, 6:2 durch. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer sprach von einem insgesamt verdienten Erfolg des Belgier-Stars.

Entscheidung am Samstag im Wiener Prater

Damit fällt die Entscheidung um den Aufstieg ins lukrative Final 8 in Bologna erst am Samstag ab 11:00 Uhr. Den Auftakt macht das neu formierte ÖTV-Doppel Lucas Miedler und Neil Oberleitner. Anschließend trifft Rodionov im Duell der beiden Topspieler auf Bergs, ehe ein mögliches entscheidendes fünftes Einzel ansteht. Dem Sieger des Länderkampfs winken in Italien mindestens 500.000 US-Dollar an Preisgeld.

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