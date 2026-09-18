Neustart
Zinedine Zidane baut Frankreich um: Fünf Debütanten im Kader
Zinedine Zidane baut zum Start seiner Mission als französischer Nationaltrainer die Équipe Tricolore leicht um. Für die anstehenden Duelle in der Nations League nominierte der frühere Welt- und Europameister fünf Debütanten im Kader rund um Superstar Kylian Mbappe. Ein Comeback von Altstar Karim Benzema wird es unter Zidanes Regie hingegen nicht geben, auch Routinier N'Golo Kante findet keine Berücksichtigung mehr.
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Zidane gibt Debütanten klare Einsatzgarantie
Mit Esteban Lepaul, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf und Guillaume Restes holt der neue Teamchef gleich fünf frische Gesichter in das Nationalteam. "Es sind Spieler, die es verdienen, hier zu sein. Spieler, die ich sehen möchte", betonte Zidane vor dem Auftakt. Der 54-Jährige sprach seinen Neulingen direkt eine Einsatzgarantie aus und kündigte an, dass jeder von ihnen Spielzeit erhalten werde.
Auftakt in der Nations League gegen Türkei und Belgien
Frankreich startet am 25. September mit einem Auswärtsspiel in der Türkei in die Nations League, ehe drei Tage später das Duell in Belgien auf dem Programm steht. Danach folgen für die Bleus die Heimspiele gegen Italien und erneut Belgien.
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