Irre Wende im Transfer-Poker um David Alaba (34)

Gespräche zwischen dem ÖFB-Kapitän und dem Klub aus den USA sollen laut dem Portal TodoMercadoWeb bereits laufen.

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Eigentlich lag die Priorität des Spielers auf einem Verbleib in Europa, allerdings überzeugten die bisher vorliegenden Angebote keineswegs.

Dadurch hat die Option in den USA stark an Bedeutung gewonnen. Eine finale Einigung zwischen den Parteien gibt es aktuell jedoch ausdrücklich noch nicht.

Ende Juli berichtete die AS lediglich, dass Inter Miami eine mögliche Option für den damals vereinslosen ÖFB-Kapitän.

Anfang September hieß es wiederum, dass weiterhin keine konkreten Verhandlungen bekannt seien. Der neue Bericht geht nun deutlich weiter als bisherige Annahmen. Kickt Alaba also bald Seite an Seite mit Superstar Lionel Messi?