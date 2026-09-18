Darum sollten Sie nie kurze Hosen im Flieger tragen

In Shorts in den Urlaub? Bitte nicht, wenn Sie im Flieger reisen, denn damit setzen Sie sich widerlichen Keimen aus!

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Es ist ein Klassiker auf dem Weg in den Sommerurlaub: Um nicht schon bei der Ankunft in der prallen Sonne ins Schwitzen zu geraten, steigen unzählige Passagiere in Shorts oder luftigen Röcken in den Flieger. Doch genau davor wird nun eindringlich gewarnt! Wer im Flugzeug kurze Hosen trägt, setzt sich einem massiven Ekel-Risiko aus.

Wie die britische Zeitung "The Independent" berichtet, packt das Kabinenpersonal jetzt aus – und diese Enthüllungen dürften so manchem Passagier den Magen umdrehen. Der gute Expertinnen-Rat einer Flugbegleiterin: Verzichten Sie an Bord unbedingt auf nackte Haut an den Beinen! Flugzeugsitze sind absolute Keimschleudern

Komplett verkeimte Sitze

Der Grund für das strikte Kurzhosen-Verbot ist extrem unappetitlich: Flugzeugsitze sind alles andere als porentief rein. Das Personal hat zwischen den Flügen oft nur wenige Minuten Zeit, um den gröbsten Müll einzusammeln. Eine echte Tiefenreinigung oder gar Desinfektion der Stoffsitze? Das geht sich gar nicht aus! Wer also in kurzen Hosen oder mit Rock auf den Polstern Platz nimmt, reibt seine nackte Haut stundenlang an Flächen, auf denen zuvor unzählige fremde Menschen gesessen – und geschwitzt – haben.

Wo das Grauen lauert

Der dreckige Sitz ist nicht das einzige Ekel-Problem in der Kabine. Um sich vor fiesen Keimen zu schützen, sollten Sie laut den Insider-Tipps auch weitere Dinge strengstens vermeiden: Hände weg vom Fenster! Viele Passagiere lehnen ihren Kopf zum Schlafen direkt an die Kabinenwand oder das Fenster. Vorsicht gilt auch vor den Oberflächen! Generell gilt die eiserne Regel: Berühren Sie so wenig wie möglich mit bloßen Händen, um keine Keime von Tischen oder Armlehnen aufzusammeln.