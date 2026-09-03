Schweden verlost einen Traumurlaub - doch es gibt eine kuriose Regel

Die südschwedische Region Skåne verschenkt eine Auszeit der besonderen Art. Allerdings gibt es einen Haken: An die Teilnahme ist eine ziemlich kuriose und durchaus strenge Bedingung geknüpft.

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Eine gemütliche Holzhütte, der Blick auf die Ostsee und idyllische Apfelplantagen direkt vor der Tür: In der südschwedischen Region Skåne wartet ein echter Traumurlaub und der kostet die Gewinner keinen Cent. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn wer hier gratis Urlaub machen will, muss sich an eine strenge Regel halten: absolute Ruhe! Wer zu laut wird, riskiert, vor die Tür gesetzt zu werden.

Ungewöhnliche Urlaubsverlosung

Unter dem Namen "Stay Quiet" (Bleib leise) hat die Tourismusorganisation Visit Skåne ein weltweit einzigartiges Reise-Experiment gestartet. Die Gewinner dieser Aktion dürfen mit einer Begleitperson drei Nächte in einer abgelegenen Hütte in Orelund an der schwedischen Ostseeküste verbringen. Anreise, Unterkunft, Verpflegung und sogar Aktivitäten, alles ist komplett kostenlos.

Aber hier ist der Haken: In der Hütte ist ein Dezibelmesser installiert, der den Geräuschpegel rund um die Uhr überwacht. Die Schmerzgrenze liegt bei 45 Dezibel, was in etwa der Lautstärke eines leisen Flüsterns entspricht.

Skåne © Getty Images

Lauthals singen, hitzige Diskussionen führen oder den Fernseher aufdrehen? Keine Chance! Wer die 45-Dezibel-Marke dauerhaft überschreitet, bekommt eine SMS auf sein Smartphone: Das Experiment ist gescheitert und man muss am nächsten Morgen leider seine Koffer packen und auschecken. (Keine Sorge wegen der Privatsphäre: Das Gerät misst nur den Lärmpegel und zeichnet keine Gespräche auf).

Warum das Ganze?

Zwar klingt die Aktion wie ein witziger PR-Gag , doch sie hat einen ernsten Hintergrund. Lärmbelästigung gilt in Europa als eines der größten, aber am meisten unterschätzten Umwelt- und Gesundheitsprobleme. Ständiger Lärm durch Verkehr und Alltag führt zu Stress, Bluthochdruck und Schlafstörungen.

Skåne setzt mit dieser Kampagne auf den Trend des sogenannten Silent Tourism (stillen Tourismus). Reisende sollen dazu motiviert werden, den Stecker zu ziehen, digital offline zu gehen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Wenn man aufhört zu reden, hört man plötzlich, wie der Wind durch die Bäume weht, wie die Vögel singen und wie die Wellen an den Strand schlagen. Wahre Stille ist in unserer modernen Welt zum absoluten Luxus geworden.

So können Sie den "Stay Quiet"-Urlaub gewinnen

Skåne © Getty Images

Sie glauben, dass Sie und Ihre beste Freundin, Ihr Partner oder Ihr Geschwisterteil drei Tage lang (fast) keinen Mucks von sich geben können? Dann heißt es jetzt: schnell sein. Denn der ungewöhnliche Traumurlaub findet nur in einem begrenzten Zeitraum statt, zwischen dem 29. September und dem 16. Oktober 2026. Wer dabei sein will, sollte in diesem Zeitraum verfügbar sein.

Die Bewerbung läuft über Instagram. Sie müssen dem Account @visit_skane eine Direktnachricht mit einem kurzen Bewerbungsvideo schicken. Erklären Sie darin, wer Sie sind, woher Sie kommen und warum ausgerechnet Sie diese absolute Ruhe-Auszeit dringend nötig haben. Bewerbungsschluss ist bereits am 6. September 2026 um 20:00 Uhr.

Versuchen Sie Ihr Glück und erleben Sie Schweden von seiner ruhigsten Seite.