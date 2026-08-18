Wandern und Baden: Diese 3 Inseln sind im Spätsommer perfekt

Noch einmal ins Meer springen und gleichzeitig die Wanderschuhe schnüren? Im Spätsommer ist dafür die perfekte Zeit. Die größte Sommerhitze lässt langsam nach, das Meer ist noch warm und viele Wanderungen sind angenehmer als im Hochsommer. Diese drei Inseln eignen sich besonders gut

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Wer im Urlaub nicht ausschließlich am Strand liegen möchte, muss sich nicht zwischen Aktiv- und Badeurlaub entscheiden. Gerade Ende August und im September lassen sich beides wunderbar kombinieren: früh aufstehen, ein paar Kilometer durch Berge oder entlang der Küste wandern und am Nachmittag ins Meer springen.

1. Mallorca: Berge und Buchten

Serpentinenstraße schlängelt sich durch die Berge der Serra de Tramuntana vor dem Gipfel Puig Major. © Getty Images

Mallorca ist wahrscheinlich der beste Allrounder für diese Kombination. Die Insel bietet mit der Serra de Tramuntana eine beeindruckende Bergwelt, gleichzeitig liegen zahlreiche Strände und kleine Badebuchten entlang der Küste. Gerade im September wird Mallorca für Wanderfans interessant. Die Temperaturen sind meist angenehmer als im Hochsommer, während das Meer noch richtig sommerlich warm ist. Für September werden Wassertemperaturen von etwa 24 bis 25 Grad angegeben. Wer gerne wandert, kann beispielsweise rund um Sóller, Deià oder Port de Sóller unterwegs sein. Viele Routen führen durch die Tramuntana und bieten spektakuläre Ausblicke auf das Mittelmeer.Danach geht es direkt an den Strand: Von kleinen Buchten bis zu langen Sandstränden gibt es auf Mallorca unzählige Möglichkeiten für eine Abkühlung.

2. Malta: Küstenwanderungen mit Badegarantie

Blick auf den Golden Bay Strand auf Malta mit vielen Badegästen und blauen Sonnenschirmen. © Getty Images/iStockphoto

Malta ist besonders praktisch, wenn Sie nicht erst lange Strecken zwischen Wandergebiet und Strand zurücklegen möchten. Die Insel ist kompakt und bietet zahlreiche Küstenwege, die direkt an Buchten und Badeplätzen vorbeiführen. Gerade im September wird das Klima angenehmer für längere Spaziergänge und Wanderungen. Gleichzeitig bleibt das Meer warm: Je nach Quelle liegt die Wassertemperatur im September bei ungefähr 25 bis 27 Grad. Eine schöne Möglichkeit ist eine Wanderung entlang der Küste im Nordwesten Maltas, beispielsweise rund um Għajn Tuffieħa und Golden Bay. Dort wechseln sich felsige Küstenabschnitte mit Badebuchten ab. Und auch kulturell hat Malta einiges zu bieten: Wer nach einer Wanderung noch Energie hat, kann durch Valletta schlendern, Mdina besuchen oder die historischen Orte der Insel erkunden.

3. Zypern: Wandern im Gebirge, Baden im Mittelmeer

Küstenlandschaft der Akamas-Halbinsel auf Zypern mit Blick aufs Meer © Getty Images

Wer im Spätsommer möglichst viel Sommer möchte, ist auf Zypern richtig. Die Insel gehört zu den wärmeren Mittelmeerzielen und eignet sich deshalb besonders gut für alle, die auch Ende August oder im September noch hohe Temperaturen und warmes Meer suchen. Das Spannende: Zypern hat nicht nur Strände. Im Troodos-Gebirge finden sich Wanderwege durch Wälder, Schluchten und Berglandschaften. Damit lässt sich der Urlaub abwechslungsreich gestalten: Vormittags geht es in die Berge, am nächsten Tag an die Küste. Auch das Meer bleibt im September ausgesprochen warm. Für diesen Monat werden rund 27 Grad Wassertemperatur angegeben. Wer lieber an der Küste wandert, kann außerdem rund um Paphos oder die Akamas-Halbinsel unterwegs sein. Dort lassen sich Naturerlebnisse und Badebuchten besonders gut miteinander verbinden.

Drei Inseln, drei Arten von Aktivurlaub

Mallorca ist der beste Allrounder für Berge und Buchten, Malta punktet mit kurzen Wegen und Küstenwanderungen direkt am Meer und Zypern ist die richtige Wahl für alle, die möglichst lange sommerliche Temperaturen genießen möchten. Und das Beste: Für diese Art von Urlaub brauchen Sie nicht unbedingt wochenlange Planung. Ein paar Tage Wanderschuhe, ein paar Tage Badesachen – und schon wird aus dem klassischen Strandurlaub ein aktiver Spätsommer-Trip.