Europa geht leer aus: Das sind die saubersten Airlines der Welt

Wer im Flugzeug Wert auf Sauberkeit legt, sollte laut aktuellem Skytrax-Ranking einen Blick nach Asien werfen. Die zehn saubersten Airlines der Welt kommen nämlich allesamt aus Asien, keine einzige europäische Airline schafft es in die Top 10.

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Saubere Sitze, ein ordentliches Tablett und ein Badezimmer, bei dem man nicht sofort über einen Rückflug nachdenkt: Sauberkeit gehört für viele Reisende zu den wichtigsten Faktoren an Bord. Jetzt hat Skytrax die saubersten Airlines der Welt 2026 gekürt und das Ergebnis dürfte europäische Flugreisende überraschen.

Die sauberste Airline der Welt kommt aus Taiwan

Den ersten Platz holt sich STARLUX Airlines aus Taiwan. Die noch relativ junge Airline wurde von Skytrax zur "World’s Cleanest Airline 2026" gekürt. Auf Platz zwei landet Singapore Airlines, gefolgt von ANA All Nippon Airways aus Japan. Dahinter folgen Hainan Airlines aus China und Cathay Pacific aus Hongkong.

Was bedeutet "sauberste Airline" überhaupt?

. © Getty Images

Das Ranking basiert nicht darauf, dass Skytrax-Mitarbeiter mit einem weißen Handschuh durch die Kabinen laufen. Die Ergebnisse stammen aus der weltweiten Passagierbefragung von Skytrax. Für die aktuelle Auswertung wurden zwischen September 2025 und August 2026 mehr als 300 Airlines bewertet. Reisende aus mehr als 100 Nationalitäten flossen in die Umfrage ein. Bewertet wird dabei unter anderem der Zustand der Kabine, der Sitzbereiche, Tische, Teppiche und Toiletten sowie die allgemeine Sauberkeit an Bord.

Das sind die Top 10 der saubersten Airlines

STARLUX Airlines – Taiwan Singapore Airlines – Singapur ANA All Nippon Airways – Japan Hainan Airlines – China Cathay Pacific Airways – Hongkong EVA Air – Taiwan Qatar Airways – Katar Japan Airlines – Japan China Airlines – Taiwan Korean Air – Südkorea

Und wo landet Europa?

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Wer auf eine europäische Airline setzt, muss im Ranking also ein bisschen weiter nach unten scrollen. Die Swiss ist mit Platz 13 die höchstplatzierte europäische Airline. Dahinter folgen unter anderem Lufthansa auf Platz 18. Swiss wurde gleichzeitig von Skytrax zur saubersten Airline Europas gekürt.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass europäische Flugzeuge schmutziger sind. Das Ranking bildet die Ergebnisse der Passagierbefragung ab und ist damit eine Kundenbewertung, keine hygienische Laborprüfung.

Warum Asien so stark vertreten ist

Gerade asiatische Airlines sind für ihre hohen Standards bei Kabinenservice und Pflege der Flugzeuge bekannt. Im aktuellen Skytrax-Ranking zeigt sich das besonders deutlich: Acht der zehn bestplatzierten Airlines kommen aus Ost- oder Südostasien, dazu kommen Qatar Airways aus dem Nahen Osten und Singapore Airlines.