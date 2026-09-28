EasyJet-Streik: Hier ist Flugchaos vorprogrammiert

Wer im Oktober oder rund um Weihnachten mit EasyJet nach Portugal fliegt, sollte jetzt genauer hinschauen: Das Kabinenpersonal hat zwei Streiks angekündigt. Betroffen sind unter anderem die Flughäfen Lissabon, Porto und Faro.

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Für Portugal-Urlauber:innen könnte es im Herbst und rund um die Weihnachtsfeiertage ungemütlich werden. Das Kabinenpersonal von EasyJet in Portugal hat zwei Streikzeiträume angekündigt. Der erste steht bereits Anfang Oktober an, der zweite fällt mitten in die Weihnachtsreisezeit.

Diese Termine sollten Reisende kennen

Gleich zwei Streikblöcke sind derzeit angekündigt:

- 2. bis 6. Oktober 2026

- 19. bis 23. Dezember 2026

Betroffen sind die EasyJet-Basen an den portugiesischen Flughäfen Lissabon, Porto und Faro. Für den Oktober-Streik rechnet die Gewerkschaft SNPVAC nach eigenen Angaben mit rund 500 betroffenen planmäßigen Flügen. Dabei sind mögliche Mindestdienste noch nicht eingerechnet. Für die Dezember-Streiks lässt sich das Ausmaß derzeit noch nicht genau beziffern. Die portugiesische Tourismusbehörde weist allerdings darauf hin, dass die Auswirkungen wegen des erhöhten Flugaufkommens in der Weihnachtszeit größer ausfallen könnten.

Warum wird überhaupt gestreikt?

Easyjet Streik steht bevor © Getty Images

Hinter den geplanten Arbeitsniederlegungen stehen Streitigkeiten über die Arbeitsbedingungen des portugiesischen Kabinenpersonals. Die Gewerkschaft SNPVAC nennt unter anderem instabile Dienstpläne, Streitigkeiten über die Einhaltung des Kollektivvertrags, Probleme bei der Einsatzplanung und zusätzlichen Druck durch Überstunden.

EasyJet weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Forderungen der Gewerkschaft als nicht umsetzbar. Die Airline betont zugleich, dass Gespräche mit Unterstützung der portugiesischen Arbeitsbehörde DGERT laufen und man die Auswirkungen auf Passagiere möglichst gering halten wolle.

Besonders heikel: die Weihnachtsferien

Während der Oktober-Streik bereits viele Reisende treffen könnte, kommt der zweite Zeitraum zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt.

19. bis 23. Dezember, also genau dann, wenn viele Menschen für Weihnachten zu Familie fliegen oder ihren Winterurlaub antreten. Zu dieser Zeit sind die Flugpläne ohnehin voller. Entsprechend könnte eine größere Zahl an Ausfällen oder Umbuchungen schnell zu Engpässen bei Alternativflügen führen. Wie viele Flüge tatsächlich ausfallen, steht derzeit aber noch nicht fest.

Was EasyJet-Passagiere jetzt tun sollten

Wer bereits einen EasyJet-Flug in einem der genannten Zeiträume gebucht hat, muss nicht automatisch mit einem Ausfall rechnen. Die konkrete Auswirkung hängt vom jeweiligen Flug und der weiteren Entwicklung der Verhandlungen ab.

Wer betroffen ist, sollte deshalb:

die EasyJet-Fluginformationen regelmäßig kontrollieren

E-Mail und App auf Nachrichten zur eigenen Buchung prüfen

bei einer Umbuchung oder Annullierung die von EasyJet angebotenen Optionen prüfen

bei einer Reise rund um Weihnachten ausreichend zeitlichen Puffer einplanen

EasyJet hat bereits angekündigt, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen und einzelne Flüge im Voraus anzupassen, um die Auswirkungen der Streiks für Passagiere zu reduzieren.