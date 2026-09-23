Hier müssen Sie hin! Lonely Planet verrät die neuen Trend-Reiseziele für 2027

Von versteckten Karibikinseln über unterschätzte Städte in Europa bis zu den höchsten Bäumen der Erde: Im neuen "Best in Travel 2027" zeigt Lonely Planet, welche Orte im kommenden Jahr auf die Bucket List gehören.

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Wohin lohnt sich eine Reise im Jahr 2027? Für die neue Ausgabe von "Best in Travel" haben 450 Autorinnen und Autoren aus aller Welt gemeinsam mit Lonely Planet ihre persönlichen Favoriten ausgewählt. Statt nur die üblichen Hotspots zu präsentieren, rückt der Reiseführer vor allem Orte in den Mittelpunkt, die überraschen, berühren und noch lange nach der Rückkehr in Erinnerung bleiben.

Diese 25 Reiseziele empfiehlt Lonely Planet für das kommende Jahr:

1. Maryland, USA

Maryland, USA © Getty Images

Maryland verbindet amerikanische Geschichte mit Natur und Kulinarik. Der Bundesstaat gilt als wichtige Station der Underground Railroad, ist eng mit Persönlichkeiten wie Harriet Tubman und Frederick Douglass verbunden und lockt zugleich mit der Chesapeake Bay, frischen Meeresfrüchten und zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten.

2. Kaliforniens Küsten-Redwoods, USA

Kaliforniens Küsten-Redwoods, USA © Getty Images

Im Norden Kaliforniens wachsen die höchsten Bäume der Erde. Wanderwege führen durch von Farnen und Moos bedeckte Wälder, während sich nur wenige Kilometer entfernt dramatische Steilküsten und nebelverhangene Strände erstrecken. Eine Reise in den Redwood National Park fühlt sich beinahe wie ein Ausflug in eine andere Zeit an.

3. Québec, Kanada

Québec, Kanada © Getty Images

Québec bringt europäisches Flair nach Nordamerika. In Québec City treffen Kopfsteinpflastergassen und historische Festungsmauern auf französisch geprägte Lebensart, während Montréal mit einer international gefeierten Gastro- und Kulturszene punktet. Weinberge, Walbeobachtungen und die Landschaften entlang des Sankt-Lorenz-Stroms machen die Provinz noch vielseitiger.

4. Prince Edward Island, Kanada

Prince Edward Island, Kanada © Getty Images

Kanadas kleinste Provinz ist ein Traumziel für alle, die Küstenlandschaften und Meeresfrüchte lieben. Lange Sandstrände, rote Klippen und bunte Fischerdörfer prägen die Insel. Wer möchte, kann hier sogar selbst Austern sammeln, Makrelen angeln oder mehr über den traditionellen Hummerfang erfahren.

5. New Mexico, USA

Dunes of Death Valley National Park, New Mexico © Getty Images

New Mexico bietet die perfekte Kulisse für einen außergewöhnlichen Roadtrip. Indigene Kulturen, Western-Geschichte und beinahe außerirdisch wirkende Landschaften treffen auf eine Küche, die für ihre kräftigen Aromen bekannt ist. Besonders reizvoll: Viele der spektakulärsten Orte lassen sich noch ohne große Menschenmengen entdecken.

6. Venetien, Italien

Burano, Italien © Getty Images

Die meisten Reisenden steuern in Venetien direkt Venedig an – dabei hat die Region noch wesentlich mehr zu bieten. Die Landschaft reicht von den Dolomiten bis zum Gardasee, dazwischen warten kleinere Städte wie Verona und Padua. Auch kulinarisch ist Venetien mit Prosecco, Risotto und dem hier beheimateten Tiramisu eine Reise wert.

7. Dessau, Deutschland

Dessau, Deutschland © Getty Images

Designfans sollten 2027 Dessau auf ihre Reiseliste setzen. Die Stadt gilt als eine der wichtigsten Wirkungsstätten des Bauhauses und macht die Ideen der berühmten Gestaltungsschule bis heute erlebbar. Architektur, Möbel, Kunst und Stadtgeschichte verschmelzen hier zu einem spannenden Gesamterlebnis.

8. Skanör-Falsterbo, Schweden

Skanör-Falsterbo, Schweden © Getty Images

An der südwestlichen Spitze Schwedens wartet ein eleganter Rückzugsort mit skandinavischer Bilderbuchkulisse. Weiße Holzhäuser, blühende Gärten, lange Strände und farbenfrohe Badehütten verleihen Skanör-Falsterbo seinen besonderen Charme. Im Sommer zeigt sich die schwedische Riviera von ihrer schönsten Seite.

9. Šibenik, Kroatien

Šibenik, Kroatien © Getty Images

Šibenik galt lange als Geheimtipp an der kroatischen Adriaküste. Die historische Altstadt begeistert mit verwinkelten Gassen, steinernen Häusern und mediterraner Atmosphäre, während sich die Gastronomie der kleinen Küstenstadt zunehmend einen Namen macht. Auch der wachsende Festival- und Veranstaltungskalender sorgt dafür, dass Šibenik immer mehr Aufmerksamkeit bekommt.

10. León, Spanien

León, Spanien © Getty Images/Cavan Images RF

León vereint jahrhundertealte Geschichte mit lebendigem Nachtleben. Tagsüber stehen die prächtige Kathedrale, das katholische Erbe und die Nähe zum Jakobsweg im Mittelpunkt. Abends füllen sich die Plätze, Tapasbars und schmalen Gassen der Altstadt und zeigen eine deutlich ausgelassenere Seite der nordspanischen Stadt.

11. Montserrat, Karibik

Woodlands Beach, Montserrat © Getty Images

Montserrat ist eine der ungewöhnlichsten Inseln der Karibik. Schwarze Sandstrände, grüne Berghänge und eine durch vulkanische Aktivität geprägte Landschaft machen das kleine Eiland zu einem besonderen Reiseziel. Weil die Insel noch immer abseits der großen Touristenströme liegt, hat sie sich ihre ruhige und authentische Atmosphäre bewahrt.

12. Bariloche und der Lake District, Argentinien

Bariloche und der Lake District, Argentinien © Getty Images/Gallo Images ROOTS Collection

San Carlos de Bariloche ist das ideale Tor zu Patagonien. Rund um die Stadt erstreckt sich eine spektakuläre Landschaft aus Bergen, tiefblauen Seen und dichten Wäldern. Wandern, Klettern und Stand-up-Paddling gehören ebenso zum Programm wie entspannte Tage mit Blick auf die argentinische Seenplatte.

13. Granada, Nicaragua

Granada, Nicaragua © Getty Images

Bunte Kolonialbauten und eindrucksvolle Kirchen verleihen Granada das Flair einer Zeitreise. Gleichzeitig sorgen Restaurants, Cafés und das lebhafte Treiben auf den Straßen für eine moderne, energiegeladene Atmosphäre. Seen, kleine Inseln und Vulkane in der Umgebung machen die Stadt zu einem idealen Ausgangspunkt für weitere Erkundungen.

14. Bocas del Toro, Panama

Bocas del Toro, Panama © Getty Images/iStockphoto

Der Archipel Bocas del Toro steht für entspannte Strandtage, türkisfarbenes Wasser und karibische Lebensfreude. Neben Hängematten und Palmen warten Wassersport, eine artenreiche Tierwelt und eine kreative Gastro-Szene. Trotz seiner Beliebtheit bei Backpackern hat sich die Region ihren ungezwungenen Rhythmus bewahrt.

15. Oman

Oman © Getty Images

Der Oman fasziniert mit gewaltigen Wüsten, zerklüfteten Gebirgen und einer langen Küstenlinie. Roadtrips führen durch spektakuläre Landschaften, zu natürlichen Pools, traditionellen Dörfern und einsamen Stränden. Besonders in Erinnerung bleibt vielen Reisenden jedoch die außergewöhnliche Gastfreundschaft der Menschen.

16. Rabat, Marokko

UNESCO-Weltkulturerbestätte in Rabat © Getty Images

Marokkos Hauptstadt verbindet historisches Erbe mit modernem Küstenleben. In Rabat kann man morgens durch alte Festungsanlagen und traditionelle Viertel spazieren, nachmittags Galerien und Geschäfte besuchen und zum Sonnenuntergang am Strand von Oudaya surfen. Auch die stilvollen Riads und die vielfältige Restaurantszene machen die Stadt zu einer spannenden Alternative zu Marrakesch.

17. Tsavo-East- und Tsavo-West-Nationalpark, Kenia

Savanne von Tsavo © Getty Images/iStockphoto

Die beiden Tsavo-Nationalparks stehen für ursprüngliche Safari-Erlebnisse und scheinbar endlose Weite. Rote Savannen, imposante Lavafelder und große Elefantenherden prägen die Landschaft. Da sich die Parks bequem mit dem Zug oder Auto von Nairobi erreichen lassen, eignen sie sich auch als Ergänzung zu einer Städtereise.

18. Dunedin und der Distrikt Waitaki, Neuseeland

Moeraki Boulders bei Sonnenaufgang am Koekohe Beach in Neuseeland © Getty Images

Dunedin ist für sein schottisches Erbe bekannt, hat daraus jedoch längst eine eigenständige und überraschend kreative Identität entwickelt. Gemeinsam mit dem benachbarten Ōamaru bildet die Stadt eine der charmantesten und exzentrischsten Regionen Neuseelands. Historische Architektur, wilde Küsten und ein angenehm unkonventioneller Charakter machen den Süden der Insel besonders reizvoll.

19. The Tweed, Australien

The Tweed, Australien © Getty Images/iStockphoto

Zwischen der Gold Coast und Byron Bay liegt eine Region, die viele Reisende bislang nur durchqueren. The Tweed begeistert mit Regenwäldern, Bergen, Flüssen und kleinen Orten, in denen Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit eine große Rolle spielen. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt hier eine ruhigere Seite der australischen Ostküste.

20. Neukaledonien

Tadine Bay, Südwestküste der Insel Maré © Getty Images/iStockphoto

Neukaledonien verbindet französische Einflüsse mit melanesischen und polynesischen Traditionen. In der Hauptstadt Nouméa treffen französische Küche und urbane Lebensart auf das entspannte Tempo des Südpazifiks. Lagunen, Korallengärten und weiße Strände liefern dazu die passende Traumkulisse.

21. Okinawa, Japan

Tokashiki Island bei Okinawa © Getty Images

Okinawa liegt rund drei Flugstunden von Tokio entfernt und fühlt sich dennoch wie eine völlig andere Welt an. Die subtropische Inselgruppe besitzt eine eigenständige Kultur, tropische Natur und eine deutlich entspanntere Atmosphäre als das japanische Festland. Besonders die kleineren Inseln locken mit kristallklarem Wasser, Meereshöhlen und ruhigen Stränden.

22. Chengdu, China

Chengdu, China © Getty Images

Chengdu ist weit mehr als die Heimat der Großen Pandas. Die Hauptstadt Sichuans gilt als kulinarisches Zentrum, begeistert mit Teehäusern, Parks, Spitzenrestaurants und einer spannenden Musik- und Kulturszene. Trotz ihrer Größe hat sich die Metropole eine bemerkenswert gelassene Lebensart bewahrt.

23. Gujarat, Indien

Bahauddin Makbara, Junagadh © Getty Images

Gujarat vereint Wüstenlandschaften, historische Tempelstädte und eine lange Küste am Arabischen Meer. In den weiten Salzebenen entstehen besonders bei Sonnenauf- und -untergang eindrucksvolle Bilder. Der Bundesstaat ist außerdem für sein traditionelles Kunsthandwerk und die letzten in freier Wildbahn lebenden Asiatischen Löwen bekannt.

24. Da Nang, Vietnam

Hoi An, Quang Nanm Da Nang © Getty Images

Da Nang punktet mit einem langen Stadtstrand, moderner Atmosphäre und Bergen direkt vor der Haustür. Die Halbinsel Son Tra bietet spektakuläre Küstenblicke und ruhige Naturerlebnisse. Gleichzeitig liegen mit Huế, Mỹ Sơn und Hội An gleich drei UNESCO-Welterbestätten in Reichweite für einen Tagesausflug.

25. Fulidhoo, Malediven

Fulidhoo, Malediven © Getty Images

Fulidhoo zeigt die Malediven abseits luxuriöser Privatresorts. Auf der bewohnten Insel erlebt man den Alltag der Einheimischen, beobachtet Volleyballspiele am Strand und sieht mit etwas Glück Rochen und Haie durch das flache Wasser ziehen. Statt Hochglanzurlaub wartet hier ein ursprünglicheres und persönlicheres Inselerlebnis.

Mit seiner Auswahl für 2027 beweist Lonely Planet, dass es für eine außergewöhnliche Reise nicht immer die bekanntesten Sehenswürdigkeiten oder beliebtesten Instagram-Hotspots braucht. Einige der spannendsten Orte liegen nur knapp abseits der vertrauten Routen – und genau dort wartet oft das größte Abenteuer.