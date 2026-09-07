Traumjob! Tiramisu-Weltmeisterschaft in Treviso sucht Juroren aus Österreich

Ein absoluter Traum für alle Naschkatzen wird wahr! Bei der zehnten Tiramisu-Weltmeisterschaft in Treviso werden jetzt leidenschaftliche Hobby-Juroren gesucht, die sich durch Hunderte süße Kreationen löffeln dürfen.

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Im malerischen Treviso, direkt nördlich von Venedig, steigt im Oktober das wohl süßeste Event des Jahres. Bei der zehnten Tiramisu-Weltmeisterschaft treten 600 Teilnehmer aus allen Ecken des Globus gegeneinander an. Unter den hochmotivierten Hobby-Bäckern und Profis befinden sich natürlich auch zahlreiche Österreicher, die den begehrten Titel ins eigene Land holen wollen.

Am 9. und 10. Oktober wird in Italien fleißig gelöffelt. Insgesamt 320 Tiramisu-Kreationen müssen zubereitet, präsentiert und natürlich fachgerecht bewertet werden. Die Palette reicht dabei von der absolut klassischen Variante, wie man sie vom Lieblings-Italiener kennt, bis hin zu völlig verrückten, kreativen Versionen. Da ist Nervenkitzel und kulinarisches Neuland garantiert, bevor das große Halbfinale und das Finale am 11. Oktober von Gastronomie-Profis entschieden werden.

So einfach werden Sie zum offiziellen Tiramisu-Juror

Jetzt kommt die Nachricht, die alle Feinschmecker in helle Aufregung versetzt: Die Veranstalter suchen für dieses Jubiläum exakt 130 Hobby-Jurorinnen und -Juroren – und die Bewerbung steht auch Österreichern offen. Wer also schon immer einmal die Lizenz zum Naschen haben wollte, sollte sich den 12. September rot im Kalender anstreichen, denn da startet die heiß begehrte Online-Bewerbung. Die Hürden sind zwar hoch, aber für echte Tiramisu-Liebhaber absolut machbar.

Um in die engere Auswahl zu kommen, müssen die Bewerber einen spannenden Test absolvieren. Das sind die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Volljährigkeit: Nur wer volljährig ist, darf auf dem Juroren-Stuhl Platz nehmen.

Nur wer volljährig ist, darf auf dem Juroren-Stuhl Platz nehmen. 15-Fragen-Test: Die Bewerber müssen einen Online-Test mit 15 Fragen rund um die Geschichte des Tiramisus, die genauen WM-Regeln und die kulinarischen Traditionen der Region Treviso fehlerfrei meistern.

Die Bewerber müssen einen Online-Test mit 15 Fragen rund um die Geschichte des Tiramisus, die genauen WM-Regeln und die kulinarischen Traditionen der Region Treviso fehlerfrei meistern. Drei Versuche: Keine Panik, jeder Bewerber hat insgesamt drei Versuche, um die Fragen fehlerfrei zu beantworten.

Keine Panik, jeder Bewerber hat insgesamt drei Versuche, um die Fragen fehlerfrei zu beantworten. Schnelligkeit gewinnt: Wenn mehrere Bewerber die volle Punktzahl erreichen, entscheidet der genaue Zeitstempel der Absendung – schnelles Klicken ist also Pflicht.

Der Tiramisu World Cup 2025 in Treviso © Getty Images

Das süße Geheimnis der perfekten Creme

Doch was macht ein perfektes Tiramisu eigentlich aus? Das legendäre Dessert, dessen Name übersetzt so viel wie "Zieh mich auf" bedeutet, ist ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus einfachsten Zutaten. Schicht für Schicht wechseln sich feine Biskotten und eine cremige Masse aus frischer Mascarpone, Zucker und Eiern ab. Die Biskotten werden zuvor sanft mit starkem, kaltem Espresso getränkt, der mit einem Schuss Marsala oder feinem Amaretto veredelt wird.

Danach ist Geduld gefragt, denn die Süßspeise muss für mehrere Stunden in den Kühlschrank, damit die Konsistenz wunderbar fest wird. Erst unmittelbar vor dem Servieren wird das Ganze mit einer dicken, dunklen Schicht Kakaopulver bestäubt. In Treviso, der historischen Geburtsstadt der Süßspeise, nimmt man dieses Rezept extrem ernst. Die Stadt kämpft seit Jahren leidenschaftlich um die Anerkennung der Speise als garantiert traditionelle Spezialität, um das kulinarische Erbe vor billigen Kopien zu schützen.

Ein kulinarisches Erbe erobert die Welt

Die Geschichte des weltberühmten Desserts ist eng mit dem Restaurant Le Beccherie in Treviso verknüpft, wo der Name Tiramisu im Jahr 1970 zum allerersten Mal auf einer Speisekarte auftauchte. Erfunden wurde die süße Sünde dort von der geschäftstüchtigen Inhaberin Ada Campeol zusammen mit ihrem Koch Roberto Linguanotto. Von diesem beschaulichen Ort aus trat das Dessert seinen unaufhaltsamen Siegeszug um die ganze Welt an.

Für alle österreichischen Feinschmecker ist diese Weltmeisterschaft die perfekte Gelegenheit, aktiv Teil dieser lebendigen Genussgeschichte zu werden. Ob als stolzer Teilnehmer im Kampf um die Krone oder als kritischer Juror, der die Löffel schwingt – dieses Event in Treviso wird definitiv ein unvergessliches Highlight im Kulinarik-Kalender.