KFC bietet Gratis-Hendl – wenn Sie sich das Logo tätowieren lassen

Würden Sie Ihren Körper als dauerhafte Werbefläche zur Verfügung stellen, um nie wieder für Ihr Lieblings-Fast-Food bezahlen zu müssen? In Italien sorgt eine ungewöhnliche Marketing-Aktion von KFC für Aufsehen: Wer sich das Logo der Fast-Food-Kette tätowieren lässt, isst ab sofort ein Leben lang umsonst.

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Auf der Messe "Modena Nerd" in Norditalien hat KFC seine umstrittene "KFC Tattoo Experience" zurückgebracht. Die Regeln sind einfach: Wer sich das Logo der Hähnchen-Kette tätowieren lässt, bekommt einen VIP-Gutschein. Mit dem gibt es alle zehn Tage kostenloses Hendl in den Filialen Modena, Reggio Emilia und Parma – und das ein Leben lang. Dass dieser verrückte Deal zieht, zeigen die Zahlen: Schon im vergangenen Jahr waren rund 50 Hardcore-Fans verrückt genug, sich das Firmenlogo samt Colonel Sanders für immer in die Haut ritzen zu lassen.

Konsumentenschützer warnen: "Fragwürdiger Deal"

KFC © Getty Images

Die Aktion rief jedoch sofort den Konsumentenschutzverband Federconsumatori Modena auf den Plan. Die Verbraucherschützer bezeichnen die Aktion als "fragwürdigen Tausch von Fast Food gegen dauerhafte Körperwerbung". Sie forderten die Stadt und die Gesundheitsbehörden auf, den KFC-Stand sofort sperren und von der Messe werfen zu lassen. Auch der Branchenverband CNA Sanità e Benessere schaltete sich ein und pochte auf Hygienekontrollen für das Tätowiergewerbe. Die Sorge: Geht es bei der Hendl-Aktion wirklich noch sauber und legal zu?

Stadt Modena gibt grünes Licht

Die Stadt Modena schmetterte die Vorwürfe allerdings ab. Die beiden von KFC angeheuerten Tattoo-Artists hatten im Vorfeld alle nötigen Papiere bei den Ämtern eingereicht. Alles legal, alles offiziell genehmigt. Die Nadeln durften also ungestört weiter summen.

KFC lässt sich die Party nicht vermiesen

KFC © Getty Images

Von der Kritik ließ sich KFC die Party offenbar nicht verderben. Wer sich nicht gleich unter die Nadel traute, konnte sich stattdessen mit einem Hologramm des legendären KFC-Gründers Colonel Sanders vergnügen. Dazu gab es digitale QR-Code-Games, Pokémon-Sammelkarten und streng limitierte Tassen zu ergattern. Und damit der Hendl-Hunger gleich gestillt werden konnte, brachte ein eigener Shuttle-Bus die Messebesucher direkt zur nächsten KFC-Filiale. Zum krönenden Abschluss wartete am Abend noch eine Party mit Live-DJ.