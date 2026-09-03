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Neuer Crunch-Hype: KFC startet Kooperation mit Doritos

KFC Filiale
© Barbara Nidetzky
KFC bringt gemeinsam mit Doritos ein neues Produkt in die Restaurants. Die begrenzte "Loaded Bag" kombiniert knusprigen Crunch mit frischer Salsa für unterwegs.
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Mit Herbstbeginn Anfang September 2026 ist die Doritos Loaded Bag österreichweit in allen teilnehmenden KFC-Restaurants für kurze Zeit erhältlich. Die Kreation verbindet den Crunch von Doritos mit knusprigem KFC-Hühnchen und erfrischender Salsa zu einem Snack für unterwegs.

"Loaded Box"
"Loaded Box" © Barbara Nidetzky

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Zwei Geschmacksrichtungen der Loaded Bag

Erhältlich ist die Sorte Tex Mex Cheese mit cremigen Käse-Flavours sowie Tex Mex Avocado für cremige Frische. Preislich liegt die Einzelportion bei 6,90 Euro, während das Menü 9,00 Euro kostet. Für Vegetarier gibt es eine eigene Ausführung mit Veggie Strips statt Hühnchen bei identischem Preis und gleicher Rezeptur.

"Loaded Box"
"Loaded Box" © Barbara Niedetzky

Vegetarische Alternative der Loaded Bag

Agnieszka Imsirovic, Head of Marketing & Supply Chain bei Queensway Europe, erklärt zur Einführung: "Zwei Geschmacksikonen treffen aufeinander und zelebrieren ultimativen Street Style. Ob Liebhaber von cremigen Käse oder cremiger Avocado, die Loaded Bag bietet easy on the go Knuspergenuss". Die Kooperation richtet sich an eine Zielgruppe, die Food als Lifestyle versteht.

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