Wien wird zum Kaffee-Hotspot: Das erwartet Sie beim Vienna Coffee Festival

Wien feiert seine Liebe zum Kaffee und wir feiern mit. Beim Vienna Coffee Festival vom 11. bis 13. September 2026 dreht sich drei Tage lang alles um heiße Trends, aromatische Röstungen, kreative Baristas und die neuesten Highlights aus der internationalen Kaffeewelt.

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Wien und Kaffee – das ist eine Liebesgeschichte, die seit Jahrhunderten andauert und längst zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Doch die Kaffeekultur hat sich rasant weiterentwickelt, und genau das wird in Wien gefeiert. Unter der neuen Leitung der Veranstalter LeforOberbauer verspricht die zwölfte Ausgabe des Vienna Coffee Festivals frische Ideen, ein noch größeres Programm und unzählige Möglichkeiten, in die Welt des Kaffees einzutauchen.

Kaffee in all seinen Facetten erleben

© Vienna Coffee Festival

Drei Tage lang dreht sich in der Marx Halle alles um den perfekten Schluck. Von kräftigem Espresso über aromatischen Filterkaffee bis hin zu erfrischendem Cold Brew und kreativen Signature Drinks, hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Im erweiterten "Roaster-Village" treffen internationale Top-Röstereien auf spannende Newcomer. Kosten Sie sich durch Spezialitäten aus aller Welt, vergleichen Sie Röstungen bei professionellen Cupping-Sessions und finden Sie Ihre neuen Lieblingsbohnen direkt vor Ort.

Hier werden Sie zum Barista-Profi

In der „Home-Barista-Area“ verraten echte Profis ihre Geheimnisse. In praxisnahen Workshops können Sie Ihre Latte-Art-Skills perfektionieren, alles über die richtige Wasserqualität lernen oder sich sogar Tipps holen, wie man ein eigenes Café gründet.

Ein Highlight: Am Stand von FAEMA wird der World Barista Champion 2025, Jack Simpson, seine Handwerkskunst und Vision von herausragendem Kaffee live präsentieren. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, kann an einer spannenden "Guided Tour" mit Kaffee-Experte Peter Scheiber teilnehmen, der den gesamten Weg der Bohne – vom Anbau über die Fermentation bis hin zur perfekten Röstung – anschaulich erklärt.

© Christina Karagianni

Open Stage, Streetfood & Festival-Vibe

Auf der "Open Stage" geben Branchenprofis spannende Einblicke und diskutieren über die Zukunft der Kaffeehauskultur, Nachhaltigkeit, Klimawandel und die neuesten Trends rund um Specialty Coffee. Und weil zu einem guten Festival mehr gehört als nur Kaffee, sorgen Foodtrucks, kühle Drinks und lässige Live-Musik für die richtige Stimmung.

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