Sturmzeit: Die aufregendsten Events in und rund um Wien

Die Sturmzeit ist eröffnet und wo ließe sich das spritzige Kultgetränk besser genießen als direkt bei den Winzern in einer malerischen Kellergasse oder mit Blick auf die Skyline? Wir verraten Ihnen die absoluten Hotspots und besten Sturmfeste in und um Wien.

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Die Sturmzeit ist kurz aber dafür umso köstlicher. Nur für wenige Wochen verwandelt sich der junge Wein in das prickelnde, süffige Herbst-Highlight und lockt Genießerinnen und Genießer zu stimmungsvollen Festen. Also heißt es: keine Zeit verlieren und die goldene Jahreszeit in vollen Zügen auskosten. Wir kennen die aufregendsten Sturm-Events, bei denen Sie das flüssige Gold in besonderem Ambiente genießen können.

Die Kellergassenfeste in Niederösterreich

Das Weinviertel ist der Inbegriff für authentische Weinkultur. Die traditionellen Kellergassen erwachen im September und Oktober zum Leben.

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Ahrenberger Sturmtage (Traisental)

Am 26. und 27. September 2026 stehen die Zeichen ganz auf Sturm. Die Ahrenberger Sturmtage sind ein tolles Event für die ganze Familie: Während die Eltern in den urigen Kellern Sturm und erlesene Weine verkosten, gibt es für die Kids am Samstag ein Kinderschminken.

Kellermeile Angern-Thallern (Kremstal)

Unter dem treffenden Motto "Eine Meile voll Genuss!" verwandelt sich die Kellergasse in Angern vom 11. bis 13. September 2026 in einen echten Feinschmecker-Hotspot. Acht verschiedene Höfe (darunter sechs Winzer, ein Obsthof und ein Edelbrenner) sperren ihre Tore auf. Sämtliche Keller sind bequem zu Fuß erreichbar, ideal für einen entspannten Nachmittag.

Kellergassenfest Pillichsdorf

In einer der längsten und imposantesten zusammenhängenden Kellergassen Mitteleuropas öffnen die Winzer am 12. und 13. September ihre Tore. Beim traditionellen Pillichsdorfer Kellergassenfest können Sie in entspannter Atmosphäre von Weinkeller zu Weinkeller spazieren. Neben dem frisch gepressten Sturm warten hier herzhafte, hausgemachte Heurigen-Schmankerl und zünftige Blasmusik.

Kellergassenfest in Falkenstein

Am 18. September verschmelzen hier exzellenter Wein, prickelnder Sturm und beeindruckendes Kunsthandwerk zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein absolutes Muss für alle, die rustikales Flair lieben.

Das Uhudler-Sturmfest in Heiligenbrunn

Wer ein bisschen weiter aus Wien hinausfahren möchte (es lohnt sich!), wird im Südburgenland mit einem Fest der Extraklasse belohnt. Am 26. September 2026 lockt wieder das legendäre Uhudler-Sturmfest in die historische Kellergasse von Heiligenbrunn.

Das Besondere hier? Die jahrhundertealten, strohgedeckten Kellerstöckl bieten eine magische Kulisse. Im Mittelpunkt steht der Uhudler-Sturm – wild, intensiv und unverkennbar im Geschmack nach Walderdbeeren.

Sturmtage beim Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer

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Der renommierte Heurige am Jesuitensteig verlegt die Gemütlichkeit im September kurzerhand nach draußen. An jedem Samstag und Sonntag im September (ab 15:00 Uhr bis Sonnenuntergang) öffnet die urige Sturmhütte am Kadolzberg mitten in den Maurer Weinbergen ihre Pforten. Dort oben können Sie sich mit frisch gepresstem Bio-Sturm, spritzigen Weinen und köstlichen Heurigen-Schmankerln verwöhnen lassen.