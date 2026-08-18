Streetfood Festival in Wien: Hier gibt es im September Essen aus aller Welt

Genuss aus aller Welt mitten in Wien: Anfang September verwandelt sich das Außengelände der Wiener Stadthalle in eine riesige Streetfood-Meile. Beim European Street Food Festival warten Gerichte aus aller Welt, Food-Trucks und jede Menge süße Versuchungen und der Eintritt ist frei.

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Wer gerne Neues probiert, sollte sich das erste Septemberwochenende vormerken: Am 5. und 6. September 2026 macht das European Street Food Festival wieder in Wien Station. Veranstaltungsort ist das Außengelände der Wiener Stadthalle. Am Samstag kann von 11 bis 22 Uhr geschlemmt werden, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos

Einmal um die Welt essen

Das Konzept des Festivals ist schnell erklärt: Statt sich für ein Restaurant entscheiden zu müssen, können Besucher:innen einfach von Stand zu Stand schlendern und sich durch verschiedene Küchen probieren. Dutzende Food-Trucks, Trailer und Stände bringen internationale Gerichte nach Wien. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem asiatische und thailändische Spezialitäten, amerikanische Burger, Sushi, Gegrilltes und Gerichte aus dem Smoker. Auch vegetarische und vegane Optionen gehören zum Angebot.

Von herzhaft bis süß

Freunde holen Snacks an einem Imbisswagen © Getty Images

Das Schöne am Streetfood-Festival: Niemand muss sich auf einen Gang beschränken. Wer möchte, startet mit einer kleinen Vorspeise, probiert anschließend einen Burger oder ein anderes Hauptgericht und hebt sich den süßen Abschluss für später auf. Auch für Naschkatzen ist einiges dabei. Crêpes, Cupcakes und andere Desserts gehören zum Festivalangebot. Dazu gibt es verschiedene Getränke – von alkoholfreien Drinks bis zu Bier, Wein und Cocktails.

Frisch vor Ort zubereitet

Streetfood lebt davon, dass die Gerichte nicht einfach fertig aus der Küche kommen. Die Speisen werden bei den Ständen direkt vor Ort zubereitet, wodurch Besucher:innen die Zubereitung teilweise unmittelbar mitverfolgen können. Genau dieses unkomplizierte Konzept macht das Festival auch zum beliebten Treffpunkt für Freundesgruppen und Familien. Wer gerne Neues ausprobiert, kann sich dabei einmal quer durch die internationale Küche kosten, ohne dafür mehrere Restaurants besuchen zu müssen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Was: European Street Food Festival

Wann: Samstag, 5. September, 11–22 Uhr & Sonntag, 6. September 2026, 11–20 Uhr

Wo: Außengelände der Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Eintritt: frei

Unser Tipp: Nicht direkt mit einem riesigen Hauptgericht starten. Beim Streetfood-Festival macht gerade das Probieren vieler kleiner Portionen den Reiz aus. So können Sie sich von Stand zu Stand durch die Welt essen – und am Ende bleibt hoffentlich noch Platz für einen Crêpe.