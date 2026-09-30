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Vienna Tea Festival 2026: Dieses Event sollten Sie im Oktober nicht verpassen

LR
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Eine Hand gießt heißen Tee aus einer weißen Kanne in ein Glas auf einem rustikalen Holztisch.
© Getty Images
Am 3. und 4. Oktober 2026 verwandelt sich der Wiener REAKTOR in einen Treffpunkt für alle, die Tee, Genuss und handgemachte Keramik lieben. Unter dem Motto "One Sip, A Thousand Stories" lädt das Vienna Tea Festival zu einer genussvollen Entdeckungsreise ein.
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Wer bei Tee nur an den klassischen Beutel im heißen Wasser denkt, wird auf diesem Festival eines Besseren belehrt. Tee wird heute so differenziert und leidenschaftlich gefeiert wie Wein oder Specialty Coffee: Herkunft, Terroir und die richtige Zubereitung spielen eine große Rolle. Genau diese spannende Entwicklung steht im Zentrum des Vienna Tea Festivals 2026.

Das erwartet Sie beim Vienna Tea Festival

Egal ob seltene Oolongs, erstklassige japanische Tees, frische Ernten aus Südkorea oder handgefertigtes Teegeschirr: Das Event bringt internationale Produzent:innen, Händler:innen, Keramik-Künstler:innen und Fachleute an einem Ort zusammen. An den beiden Festivaltagen (Samstag, 3. Oktober und Sonntag, 4. Oktober) im REAKTOR in Wien-Hernals können Sie sich quer durch seltene und exklusive Teesorten kosten.

Das vielseitige Programm richtet sich aber nicht nur an die klassische Teeszene, sondern ganz explizit auch an Kulturschaffende, Handwerksbegeisterte und neugierige Foodies.

Glasbecher und Teekanne mit grünem Jasmintee auf einem sonnigen Küchentisch am Fenster.
Tee © Getty Images

Die Highlights

Tastings & Tea Talks: Holen Sie sich Fachwissen aus erster Hand. In spannenden Vorträgen und Panels tauchen Sie in die Welt des Tees ein. Für die interaktiven Workshops (die extra gebucht werden müssen) gibt es limitierte Plätze.

Food Pairings & Tee-Gastronomie: Wie kombiniert man Tee perfekt mit Speisen, zum Beispiel mit Schokolade? Das Festival zeigt neue Geschmackswelten und demonstriert, wie exzellent Tee als alkoholfreie Getränkebegleitung in der Top-Gastronomie funktioniert.

Keramik-Kunst: Entdecken Sie wunderschöne, traditionelle und zeitgenössische Keramik sowie Zubehör, das jede Teezeremonie zu Hause aufwertet.

Warm-up: Der "CommuniTEA Evening"

Ein ganz besonderer Tipp: Wer nicht bis zum Wochenende warten möchte, kann das Festival schon am Freitagabend, den 2. Oktober (19:00 bis 23:00 Uhr), beim "CommuniTEA Evening" einläuten. Hier rückt Tee in ein neues Licht. Freuen Sie sich auf raffinierte Tee-Cocktails und einen eigens kreierten Festivaltee in entspannter Atmosphäre.

Alle Hard Facts auf einen Blick:
Wo: REAKTOR, Geblergasse 40, 1170 Wien
 Wann: 3. & 4. Oktober 2026 (Kick-off "CommuniTEA Evening" am Freitag, 2. Oktober)
Tickets: Das Tagesticket kostet 15 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Tipp: Buchen Sie eure Tickets zeitnah online, das Event erfreut sich großer Beliebtheit. Für Workshops benötigen Sie zusätzlich zum Tagesticket ein eigenes Workshop-Ticket.

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